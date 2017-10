Tournoi féminin des Six Nations : France - Italie se jouera en Corse en février 2018

C'est un rêve qui se réalise pour tous les passionnés de rugby. La rencontre France - Italie du tournoi des 6 nations féminin se jouera le 23 ou 24 février 2018 sur le stade Armand Cesari de Furiani. Une grande première pour le rugby en Corse.

C'est un projet vieux comme le monde diront certains. C'est un projet ancien, un rêve fou porté par quelques uns, en passe de se réaliser. Bastia accueillera en février 2018 une rencontre du tournoi de rugby féminin des 6 nations. Non ce n'est pas une mauvaise blague, mais le fruit de plusieurs années de labeur. Le projet porté par la fédération française de rugby et le comité corse de rugby va donc se concrétiser. Il a même recueilli très rapidement l'aval des décideurs politiques locaux. La collectivité territoriale de Corse et la communauté d'agglomération de Bastia ont dit oui à cet évènement. "C'est un rêve d'enfant, de voir évoluer une équipe nationale à Furiani, c'est inespéré. Nous avons déjà eu l'accord de la Fédération Française de Rugby pour organiser la rencontre France-Italie au stade Armand Cesari. C'est acté" précise Jean Simon Savelli, le président du Comité Corse de Rugby.

Jean Simon Savelli : " Un match international à Bastia, c'est un rêve d'enfant, un rêve inespéré " Copier

Les politiques n'ont pas laissé filer une telle opportunité. La CTC et la CAB se sont rapidement investies dans ce projet et ont permis de transformer l'essai. "Nous en avons accepté le principe car il nous parait très important de pouvoir développer ce sport à Bastia. C'est un évènement très important. Accueillir le tournoi des 6 nations est exceptionnel. C'est un rendez-vous économiquement important aussi, qui va drainer beaucoup de monde" précise de son côté François Tatti, le président de la communauté d'agglomération de Bastia.

François Tatti : "une rencontre des 6 nations à Bastia, c'est un évènement très important" Copier

Le Top 14 aussi

Cette rencontre internationale pourrait ne pas être le seul rendez-vous pour les amoureux de rugby. D'autres pistes sont à l’étude pour accueillir quelques rencontres du top 14 : "je peux vous confirmer qu'il y a des discussions avec différents clubs du top 14. Mais il est fort possible que nous ayons des matchs délocalisés sur la Corse, et pourquoi pas à Furiani" conclut Jean Simon Savelli.

Ces perspectives de rencontres professionnelles sur le sol corse devraient donner un coup de boost au rugby insulaire.