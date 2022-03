Alors que le XV de France affronte l'Angleterre ce samedi (21h) pour la grande finale du Tournoi des Six Nations, retour en images sur les "Crunchs" les plus marquants de l'histoire du rugby.

EN IMAGES - Tournoi des Six Nations : France-Angleterre, retour sur les "Crunchs" les plus marquants

Les confrontations entre la France et l'Angleterre, qui se retrouvent ce samedi soir au Stade de France en clôture du Tournoi des Six Nations 2022, ont jalonné l'histoire du rugby, entre les longues périodes de disette française et la rivalité, parfois teintée d'animosité, entre les deux équipes. Retour sur les "Crunchs" les plus marquants de l'histoire du rugby.

à lire aussi Tournoi des Six Nations : retour sur les neuf Grands Chelems du XV de France

1951 : première française

Compétition : Tournoi des Cinq Nations

Tournoi des Cinq Nations Stade : Twickenham

Twickenham Résultat : Victoire de la France 11-3

Victoire de la France 11-3 Le match : Le XV de France, qui avait réintégré le Tournoi en 1947, signe l'un des premiers exploits de son histoire à Twickenham, grâce à deux essais du capitaine Guy Basquet et du légendaire Jean Prat. Ce succès historique ouvre une période de domination du XV de France, dont les attaquants vifs et inspirés incarnent le "french flair", par opposition aux Anglais, plus monolithiques.

Le 24 février 1951 à Twickenham, les Français se défont du XV de la Rose. © AFP -

1977 : la haine

Compétition : Tournoi des Cinq Nations

Tournoi des Cinq Nations Stade : Twickenham

Twickenham Résultat : Victoire de la France 4-3

Victoire de la France 4-3 Le match : La presse anglaise s'était déchaînée toute la semaine contre les "animaux" français, amabilité adressée pour prix de leur brutalité supposée. Ils sont accueillis sous les lazzi dans le temple du rugby anglais. Un essai du centre François Sangalli ouvre la voie au deuxième Grand Chelem du XV de France, emmené par les glorieux Jean-Pierre Rives, Jacques Fouroux, Jean-Claude Skrela et Robert Paparemborde.

Le coup de pied d'Alastair Hignell lors du Tournoi des Cinq Nations 1977. - PA Images / Icon Sport

1991 : le cadeau d'adieu à Serge Blanco

Compétition : Mondial-1991, quart de finale

Mondial-1991, quart de finale Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Résultat : Victoire de l'Angleterre 19-10

Victoire de l'Angleterre 19-10 Le match : Le décor est vite planté. Serge Blanco, qui dispute son 93e et dernier match international, est agressé sur la première action et le XV de France tombe dans le piège de la provocation. Ensevelis sous une pluie de pénalités, les Français quittent la Coupe du monde dès les quarts. Lors du retour aux vestiaires, l'entraîneur français Daniel Dubroca agrippe l'arbitre australien David Bishop par le col. Il quittera ses fonctions quelques jours plus tard.

L'équipe de France avant le Crunch du 16 mars 1991 à Twickenham. © AFP - Gabriel BOUYS

1992 : caricature française

Compétition : Tournoi des Cinq Nations

Tournoi des Cinq Nations Stade : Parc des Princes

Parc des Princes Résultat : Victoire de l'Angleterre 31-13

Victoire de l'Angleterre 31-13 Le match : Quatrième d'une série de huit succès consécutifs, la victoire anglaise au Parc des Princes est une caricature de "Crunch" avec les exclusions pour brutalité du pilier Grégoire Lascubé et du talonneur Vincent Moscato. Les Anglais inscrivent quatre essais, dont un de l'arrière Jonathan Webb et un de l'ailier Rory Underwood.

L'essai de John Webb, tombeur des Bleus en 1992. © AFP - Jean-Pierre MULLER

1995 : la détente

Compétition : Mondial-1995, match pour la 3e place

Mondial-1995, match pour la 3e place Stade : Pretoria

Pretoria Résultat : Victoire de la France 19-9

Victoire de la France 19-9 Le match : Une victoire anecdotique du XV de France, meurtri par son élimination en demi-finale par l'Afrique du Sud, face à des Anglais concassés par la Nouvelle-Zélande de Jonah Lomu. Ce match sera suivi par une troisième mi-temps amicale, une première, au cours de laquelle les Anglais décrivent en détails les recettes employées pour faire "disjoncter" leurs meilleurs ennemis.

Abdelatif Benazzi (C) tente de s'extirper du placage de Steve Ojomoh (R). © AFP - Walter DHLADHLA

1997 : le récital Lamaison

Compétition : Tournoi des Cinq Nations

Tournoi des Cinq Nations Stade : Twickenham

Twickenham Résultat : Victoire de la France 23-20

Victoire de la France 23-20 Le match : Des Bleus rajeunis s'imposent pour la première fois depuis dix ans à Twickenham. Avec un Christophe Lamaison de gala, ils renversent l'Angleterre qui menait pourtant 20-6 après une heure. Le centre de Brive livre une prestation exceptionnelle avec un drop (34e), deux pénalités (3e, 75e), deux transformations (62e, 70e), un essai (70e) et un "chip" au-dessus de la défense anglaise pour l'essai de Leflamand (62e). Deux semaines plus tard, au Parc, les Bleus remportent leur cinquième Grand Chelem devant l'Ecosse (47-20).

Olivier Merle et Marc de Rougemont célèbrent la domination française. - PA Images / Icon Sport

2003 : la France prend l'eau

Compétition : Mondial-2003, demi-finale

Mondial-2003, demi-finale Stade : Sydney

Sydney Résultat : Victoire de l'Angleterre 24-7

Victoire de l'Angleterre 24-7 Le match : Etincelants en quarts face à l'Irlande (43-21), les Français sont incapables d'adapter leur stratégie aux conditions climatiques. Le nouveau prodige Frédéric Michalak, dont les coups de pied se perdent dans les courants d'air du stade, incarne ce naufrage. Les Anglais appliquent sans vergogne leur plan de jeu basé sur la domination du pack et la botte de Jonny Wilkinson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

2007 : l'histoire bégaye

Compétition : Mondial-2007, demi-finale

Mondial-2007, demi-finale Stade : Stade de France

Stade de France Résultat : Victoire de l'Angleterre 14-9

Victoire de l'Angleterre 14-9 Le match : La France chute à nouveau en demi-finale contre l'Angleterre, mais cette fois-ci au Stade de France. Arc-boutés sur leur tactique payante de Cardiff face aux All Blacks, trop facilement lisible par les Anglais, les Français encaissent un essai de Lewsey dès la 2e minute, devant un Damien Traille trahi par ses appuis et un rebond capricieux. Les Français repassent en tête grâce à trois pénalités de Beauxis mais subissent la loi de Wilkinson (2 pénalités et 1 drop).

Jonny Wilkinson, principal artisan de l'élimination des Bleus. © Maxppp - Dave SHOPLAND

2009 : naufrage à Twickenham

Compétition : Tournoi des Six Nations

Tournoi des Six Nations Stade : Twickenham

Twickenham Résultat : Victoire de l'Angleterre 34-10

Victoire de l'Angleterre 34-10 Le match : Grisé par son succès courageux mais trompeur succès contre le pays de Galles (21-16), le XV de France subit une véritable humiliation pour son premier déplacement à Twickenham depuis la prise de fonctions de l'entraîneur Marc Lièvremont. Sous les rires de 80.000 spectateurs, les Anglais pourtant moribonds infligent un cuisant 29 à 0 en première période à des Français dépassés.

Les Bleus sont dépassés. © AFP - FRANCK FIFE

2020 : Galthié démarre fort

Compétition : Tournoi des Six Nations

Tournoi des Six Nations Stade : Stade de France

Stade de France Résultat : Victoire de la France 24-17

Victoire de la France 24-17 Le match : Pour sa première en tant que sélectionneur, Fabien Galthié se voit promettre par les Anglais "violence physique" et "intensité" jamais vue par les Français. Mais avec sa jeune garde, aussi étouffante que surprenante, la France, portée par un doublé de son nouveau capitaine Charles Ollivon, s'offre un XV de la Rose sans piquant. Ce sont les Anglais qui seront malgré tout sacrés, la faute à un point de bonus défensif arraché à la dernière minute par Owen Farrell.