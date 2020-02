Le XV de France reçoit l'Angleterre au Stade de France ce dimanche (16h) pour son premier match dans le Tournoi des Six Nations et espérer relever la tête après une Coupe du monde décevante. Le "Crunch" est à vivre en direct sur France Bleu avec notre émission spéciale !

Tournoi des Six Nations : France-Angleterre, un "Crunch" d'entrée

Nouveau sélectionneur et premier match du XV de France ! Après leur élimination en quart de finale de la Coupe du monde, les Bleus lancent le Tournoi des Six Nations 2020 à domicile face à l'Angleterre ce dimanche.

Avec ce "Crunch" d'entrée, le nouveau sélectionneur Fabien Galthié veut redresser l'équipe tricolore face au finaliste du dernier Mondial.

► Match à vivre en direct sur France Bleu avec notre émission spéciale dès 15h

Le "Crunch" pour commencer

Après une Coupe du monde sans saveur où elle a pris la porte en quart de finale par le pays de Galles en octobre dernier, la France veut redresser la tête avec ce Tournoi des Six Nations 2020. Et faire mieux que la 4e place et ses 10 points obtenus l'an passé dans cette compétition.

Et pour ce faire, Fabien Galthié a fait des choix forts pour sa première équipe... Le sélectionneur du XV de France a décidé jeudi de lancer deux néophytes, l'arrière Anthony Bouthier et le pilier Mohamed Haouas, face aux Anglais, dimanche en ouverture du Tournoi des six nations.

Malheureusement pour cette rencontre Damian Penaud est forfait. Il est blessé au mollet. Il est remplacé par Vincent Rattez.

Au total, dans ce premier XV de départ, il n'y a que douze "survivants" du Mondial au Japon sur les 23 de la feuille de match. Et seulement trois joueurs avec au moins 20 sélections : le centre du Stade français Gaël Fickou (25 ans, 51 sélections), celui du Racing 92 Virimi Vakatawa (27 ans, 21 sélections) et son coéquipier de la deuxième ligne Bernard Le Roux (30 ans, 37 sélections).

L'arrière Anthony Bouthier et le pilier Mohamed Haouas seront titulaires pour leur première sélection avec les Bleus, a annoncé jeudi le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

Les deux néophytes montpelliérains retrouveront neuf joueurs présents au Japon, dont le capitaine Charles Ollivon ou la charnière 100% toulousaine, formée par Romain Ntamack à l'ouverture et Antoine Dupont au poste de demi de mêlée.

Le XV de la Rose, parfum de Mondial

George Furbank, l'arrière de Northampton, connaîtra sa première sélection avec l'Angleterre, dimanche, contre la France, au sein d'une équipe qui comprendra au coup d'envoi 12 joueurs qui avaient débuté la finale de la Coupe du monde perdue contre les Springboks (32-12).

Outre Furbank, les seuls "nouveaux venus" dans l'équipe de départ sont le deuxième ligne Charlie Ewels (Bath) et le pilier Joe Marler.

Le sélectionneur Eddie Jones a conservé la charnière expérimentée Ben Youngs (95 sélections) - George Ford (65 sélections), alors que le pilier droit Kyle Sinckler, qui avait quitté ses coéquipiers en finale après trois minutes de jeu, est titularisé en première ligne.

Les XV de départ

France : Bouthier - Rattez, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille

Angleterre : Furbank - J. May, M. Tuilagi, O. Farrell, Daly - (o) G. Ford, (m) B. Youngs - Underhill, Curry, Lawes - Ewels, Itoje - Sinckler, J. George, Marler

Le XV de France affrontera l'Italie le dimanche 9 février. Après une première coupure, ils se rendront au pays de Galles, tenant du titre, puis après la seconde coupure en Ecosse avant de terminer lors du "Super samedi" à domicile face à l'Irlande, le 14 mars.

Emission spéciale pour suivre le XV de France

Suivez en direct toutes les rencontres du XV de France lors du Tournoi des Six Nations sur l'antenne de France Bleu avec notre dispositif spécial :

Guy Accoceberry, ancien international, est notre consultant exceptionnel ;

ancien international, est notre consultant exceptionnel ; Fanny Lechevestrier commente la rencontre ;

commente la rencontre ; Magued Rabia présente l'émission avec Julien Balidas de France Bleu Occitanie et Thibault Vincent France Bleu Pays Basque

