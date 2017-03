Tournoi des Six Nations : France-pays de Galles, les Bleus veulent finir sur une bonne note

Le XV de France reçoit le pays de Galles samedi (15h45) au Stade de France pour bien boucler son Tournoi des Six Nations à l'occasion de la 5e et dernière journée de la compétition. Match à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr !

De quel côté va pencher la balance ? Pour l'heure, le bilan du XV de France est à l'équilibre dans ce Tournoi (2 victoires, 2 défaites). Ce dernier match samedi face à sa bête noire, le pays de Galles, va donc déterminer le bilan - au moins comptable - du parcours des hommes de Guy Novès dans cette édition 2017.

Ils se sont préparés en paix. Depuis leur succès en Italie (40-18), les joueurs de Guy Novès ont été dispensés de toute pression médiatique, qui s'est détournée de Marcoussis pour se focaliser sur les tourments et conséquences du projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade Français. Le sélectionneur ne devrait pas s'en plaindre, lui qui s'évertue à évacuer les attentes de résultats pesant sur les épaules de ses troupes.

Elles sont pourtant toujours présentes, au bout du deuxième Tournoi de l'ère Novès, pour lequel le XV de France a bénéficié d'un confort de travail et d'un temps de préparation inédits dans l'histoire de la sélection. Car le bilan est jusque-là passable, marqué par une nouvelle défaite "encourageante" (16-19 en Angleterre), une victoire poussive à domicile (22-16 face à l'Ecosse), un revers assommant en Irlande (9-19) et un succès à mi-temps à Rome.

Enjeux multiples

Le XV de France s'avance donc à Saint-Denis tel un équilibriste sur une ligne de crête. A sa gauche, une première victoire face au pays de Galles depuis... 2011 qui rendrait positif son bilan, permettrait de remplir les objectifs fixés par le président de la Fédération, Bernard Laporte, et de donner corps aux progrès revendiqués. Et, aussi, d'espérer éventuellement finir sur le podium du Tournoi pour la première fois depuis 2011, voire à la deuxième place.

A la droite des Bleus, le vertige d'une sixième défaite de rang face au XV du Poireau. Synonyme a minima de surplace sur la voie de la reconstruction, de doutes avant de se rendre en Afrique du Sud en tournée en juin et de podium envolé.

#XVdeFrance Le capitaine nous dit tout avant le match de demain. Découvrez le traditionnel entrainement du capitaine en images. #FRAPDG pic.twitter.com/Y3C5Ao4ldO — FF Rugby (@FFRugby) March 17, 2017

Le tirage au sort de la Coupe du monde en toile de fond

La 5e et dernière journée du Tournoi des six nations samedi, avec notamment France-Galles, déclenchera les derniers mouvements du classement mondial, déterminant pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2019, le 19 mai à Kyoto.

La phase de groupes du Mondial japonais comprend quatre poules de cinq nations chacune. Pour le tirage au sort, les 12 équipes qualifiées d'office (Nouvelle-Zélande, Angleterre, Australie, Irlande, Ecosse, Galles, Afrique du Sud, France, Argentine, Japon, Géorgie, Italie) seront placées dans les trois premiers chapeaux. Les nations classées entre la 9e et la 12e place après les matches de samedi figureront donc dans le troisième chapeau et hériteront d'un groupe très compliqué, en compagnie de deux adversaires mieux classés. Concrètement, l'équipe classée 9e au moment du tirage pourrait tomber dans un "groupe de la mort" avec la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles, ou l'Angleterre et l'Afrique du Sud.

Les calculs sont simples pour les Tricolores : pour éviter ce fauteuil redouté, la France, actuellement 8e, ne doit pas perdre de plus de 15 points face aux Gallois. Si c'était le cas, elle céderait avec 79,40 points sa place à l'Argentine (79,91).

La compo

