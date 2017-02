Tournoi des Six Nations : Grâce à son pack et à Camille Lopez, le XV de France bat l'Ecosse (22-16)

Les Bleus ont remporté ce dimanche leur premier succès dans l'édition 2017. Mais ils peuvent remercier les avants qui ont martyrisé les Ecossais en mêlée fermée. Ainsi que l'ancien ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, précieux et auteur de dix-sept points au pied.

No scrum, no win. Pas de mêlée, pas de victoire. L'adage, cher aux Britanniques, s'est vérifié lors d'un dimanche après-midi où l'ennui l'a disputé à l'a peu près. Entre des Français qui avaient quitté Twickenham sur de belles promesses, et des Ecossais qui s'étaient offert l'Irlande, on attendait une orgie de jeu.

On a eu droit à un match brouillon, hâché et mal fagoté qui a tourné en faveur des Tricolores, trop dominateurs en mêlée fermée pour pouvoir passer à côté d'un premier succès dans cette édition 2017.

Une charnière contrainte à la sobriété

Précipitation, fautes de main, ballons perdus, manque de lucidité : les Bleus n'ont jamais pu se défaire du pressing d'une équipe écossaise qui a laissé traîner les mains et dominé la bataille des rucks. Symbole de ces approximations, le début de rencontre difficile de Baptiste Serin qui a trop rarement pu assurer des libérations rapides pour mettre ses coéquipiers dans l'avancée. L'une des rares fois où les Français ont pu enchaîner les phases de jeu a coïncidé avec leur seul essai signé Gaël Fickou (30ème).

Baptiste Serin et les Bleus n'ont pas eu la même fluidité que lors de leurs dernières sorties. © AFP - Martin Bureau

Le demi de mêlée de l'UBB a donc été contraint de jouer sobre avant de sortir à la 55ème minute, remplacé par le Girondin du Racing Maxime Machenaud qui a bien géré la fin de rencontre derrière un pack qui a fait exploser son adversaire.

Lopez récompense le travail des gros

Camille Lopez, lui, est resté jusqu'au coup de sifflet final. Le temps d'ajouter dix-sept unités à son compteur international et de sanctionner coup sur coup le pack écossais pour faire passer le score de 16-16 au 22-16 final et libérateur. Aligné pour la deuxième fois d'affilée, le duo commence à s'installer estime notre consultant rugby, l'ancien demi de mêlée international Guy Accoceberry.

Guy Accoceberry : "Une copie tout à fait correcte et honorable" Partager le son sur : Copier

Après trois défaites de rang, les Bleus ont donc enfin levé les bras mais ne pourront faire l'économie d'une séance vidéo qui risque de "piquer" un peu. Pression du résultat ? Envie de trop bien faire face au public français ? Les joueurs de Guy Novès n'ont pas eu la fluidité et la justesse nécessaires et ont même parfois bafouillé complètement leur rugby.

Problème, toujours, au niveau de la finition. A l'image du Girondin Rémi Lamerat qui a laissé échapper un ballon dans l'en-but anglais alors qu'il avait fait la différence.

Les Tricolores ont quinze jours, et pas mal de boulot, devant eux pour préparer le voyage à Dublin où l'accueil s'annonce très chaud.