Tournoi des Six Nations : huit Clermontois retenus dans le groupe France

Le sélectionneur du XV de France, Guy Novès, a notamment fait appel au jeune et talentueux 2eme ligne Arthur Iturria pour compléter la légion clermontoise, qui défiera les Anglais le 4 février en ouverture du Tournoi.

Sans surprise, l'ASM Clermont Auvergne va offrir le plus gros contingent d'internationaux au groupe France, convoqué pour préparer l'ouverture du Tournoi des Six Nations. Huit des 32 joueurs retenus, soit un quart du squad tricolore. Trois avants : Damien Chouly, Sébastien Vahaamahina et Arthur Iturria. Et cinq arrières : Camille Lopez, Wesley Fofana, Rémi Lamérat, Noa Nakaitaci et Scott Spedding.

Arthur Iturria, 21 ans, a eu les faveurs de Guy Novès, plutôt que son coéquipier clermontois Paul Jedrasiak. Le Béarnais formé à Bayonne avait été appelé pour la tournée de novembre, mais n'avait pas figuré sur une feuille de match.

L'ascension d'Arthur Iturria © Maxppp - Thierry Larret

Le sélectionneur du XV de France a apporté une pincée de retours et un zeste de surprises. Parmi les grands revenants : le centre Toulousain Yann David, plus de sept ans après sa dernière sélection. Les deux surprises du chef : le 3eme ligne briviste Fabien Sanconnie et le pilier rochelais Mohamed Boughanmi, préféré au Clermontois Clément Ric.

Guy Novès a également rappelé le troisième ligne Raphaël Lakafia, l'arrière Geoffrey Palis, mais n'a pas retenu l'ouvreur Jules Plisson, le centre Maxime Mermoz, l'arrière Brice Dulin. et le centre Mathieu Bastareaud, pourtant en très grande forme. Les 32 joueurs se retrouveront dès dimanche à Marcoussis pour préparer le match d'ouverture le 4 février en Angleterre. Rien de tel qu'un crunch pour se mettre en appétit...