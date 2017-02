Tournoi des Six Nations : Irlande-France, les Bleus pour passer au vert

Après avoir perdu ses trois derniers matches contre des nations majeures, le XV de France a une nouvelle occasion de franchir un cap en Irlande ce samedi (17h50) à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des six nations. Match à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr !

Cette fois, est-ce la bonne ? L'Australie (23-25) et la Nouvelle-Zélande (19-24) en novembre au Stade de France ? Raté. L'Angleterre chez elle il y a trois semaines en ouverture du Tournoi (16-19) ? Encore raté...

Trois défaites accolées de l'adjectif "encourageante". Mais trois défaites quand même pour les Bleus de Guy Novès, toujours à la recherche du fameux "match référence" qui leur permettrait de poser un nouveau jalon sur le chemin de leur progression entrevue sur le terrain, depuis l'arrivée aux commandes du sélectionneur il y a un peu plus d'un an.

Pour remporter une première victoire depuis 2011 en Irlande, vainqueur des All Blacks en novembre et quatrième nation mondiale, les joueurs de Guy Novès devront être même bien meilleurs "dans la précision et la concentration".

Au cœur du #XVdeFrance 👀



Les tricolores viennent de partir pour Dublin. Vivez le dernier entrainement des Bleus avant le départ ✈️ #IRLFRA pic.twitter.com/X6Cg9YXyiI — FF Rugby (@FFRugby) February 23, 2017

Défaite interdite ?

A contrario, un revers et se profilerait une fin de compétition sous pression, avec deux rendez-vous en Italie le 11 mars puis une semaine plus tard à domicile face au pays de Galles, cruciaux pour terminer avec une balance positive. Cette obligation de résultat avait justement pollué le dernier match des Bleus, extrêmement fébriles devant leur public contre l'Ecosse le 12 février (22-16) une semaine après avoir montré les crocs en Angleterre.

Débarrassés de la pression populaire, requinqués par une semaine de stage sous le soleil de Nice, afficheront-ils samedi le visage de Twickenham ? Il leur faudra résister à la furia irlandaise et aux chandelles que ne manqueront pas de monter, sous la pluie annoncée, Conor Murray, Rob Kearney ou Jonathan Sexton, maître à jouer du XV du Trèfle de retour. De ce point de vue-là, la titularisation de Yoann Huget à la place de Virimi Vakatawa, blessé mais qui aurait de toutes façons pris place sur le banc, semble apporter quelques assurances.

Se montrer, aussi, bien plus réactifs autour des regroupements et des points de rencontre, un secteur où Bernard Le Roux, préféré en troisième ligne à Charles Ollivon, devra apporter sa densité physique et son goût du combat. Et, enfin, faire preuve de davantage de clairvoyance sur les passes après contact, de patience et de réalisme à l'approche de l'en-but, ainsi que de lucidité tactique. Alors le XV de France pourrait bien tenir le fameux "match référence" après lequel il court depuis un an.

La compo du XV de France

