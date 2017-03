Tournoi des Six Nations : Italie-France, les Bleus veulent voir Rome et (ne pas) mourir

Avec une seule victoire au compteur dans ce Tournoi 2017, le XV de France affronte l'Italie ce samedi (14h30) et n'a pas le droit à l'erreur chez le dernier du classement à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des Six Nations. Match à suivre en direct vidéo sur francebleu.fr !

Le XV de France en est là : aborder le déplacement à Rome sur le terrain des modestes Italiens la peur au ventre et dans l'obligation de gagner, pour sauver les meubles dans le Tournoi des Six Nations qui devait marquer une progression. Tout au plus s'agit-il finalement d'une stagnation.

Car après des tests de novembre encourageants sur le fond, marqués par deux courtes défaites à domicile face à l'Australie (23-25) et la Nouvelle-Zélande (19-24), puis un nouveau revers d'un rien en Angleterre (16-19) en ouverture du Tournoi, les Bleus se sont pris les pieds dans le tapis.

Pas tant en dominant péniblement l'Ecosse au Stade de France (22-16), après avoir frôlé l'exploit à Twickenham, qu'en chutant ensuite en Irlande de façon bien plus lourde que le score ne l'indique (9-19). Loin d'avoir constitué le fameux match référence après lequel court le XV de France depuis l'arrivée de Guy Novès à sa tête fin 2015, le déplacement à Dublin a en effet montré tout le chemin qu'il lui restait à parcourir pour retrouver le haut de la hiérarchie mondiale.

Les XV de départ

Première à l'extérieur dans le Tournoi ?

En attendant, voilà les Bleus réduits à s'avancer sur la pointe des pieds en Italie. Un épouvantail : si elle a tenu tête pendant une heure à l'Angleterre (15-36) à Twickenham il y a deux semaines grâce à un coup tactique - ne pas disputer les rucks en défense - elle a également encaissé près de 100 points cumulés au Stadio Olimpico contre le pays de Galles (7-33) et l'Irlande (10-63). Preuve de l'état actuel du XV de France, ces Italiens lui font néanmoins peur, puisque "toutes les équipes nous font peur", a souligné l'ouvreur Camille Lopez.

Depuis son arrivée pour remettre à flot le bateau bleu, le sélectionneur Guy Novès affiche un bilan négatif (cinq victoires pour huit défaites). Le navire tangue encore et est donc condamné à vaincre à Rome, là-même où les Bleus se sont inclinés à deux reprises lors de leurs trois derniers déplacements (21-22 en 2011 et 18-23 en 2013). Autant pour éviter une claque infamante que pour briser le signe indien et décrocher la 1re victoire des Bleus de l'ère Novès à l'extérieur dans le Tournoi.

Il ne resterait alors plus qu'à finir le travail contre le pays de Galles le 18 mars au Stade de France pour ramener le groupe dans le vert. Ce qui permettrait à coup sûr aux Bleus de garder au minimum leur actuelle 8e place mondiale, synonyme d'un tirage au sort de la Coupe du monde 2019 au Japon, le 10 mai, a priori plus favorable. Tout autre résultat à Rome ne ferait en revanche qu'amplifier les doutes actuels.

(avec AFP)

