L'Irlande s'est offert le tenant du titre du Tournoi des six nations, ce samedi, en battant sèchement le Pays de Galle 29-7. Quant aux Ecossais, ils ont réitéré l'exploit de l'année passée en battant les Anglais 20-17. Les Bleus jouent dimanche contre l'Italie.

Tournoi des six nations : l'Ecosse vient à bout de l'Angleterre, l'Irlande commence fort face aux Gallois

L'Irlande, en surclassant le tenant gallois (29-7), et l'Ecosse, en s'offrant l'Angleterre (20-17), ont frappé un grand coup, ce samedi, lors de la 1re journée du Tournoi des six nations 2022. Le XV de France, favori du tournoi, recevra l'Italie dimanche (16h00) lors du 3e et dernier match de la journée, sans son sélectionneur Fabien Galthié, positif au Covid-19.

La démonstration des Irlandais

Le XV du Trèfle a lancé la journée de samedi par une démonstration : quatre essais sans forcer pour s'offrir la tête du pays de Galles, champion sortant. Pour sa première cape en vert, l'ailier Mack Hansen, né en Australie, a marqué les esprits, en envoyant notamment le centre Bundee Aki à l'essai (3e), le premier de la compétition.

Les Gallois étaient certes privés de cadres essentiels dont l'éternel capitaine Alun Wyn Jones mais ils n'ont rien montré à Dublin, à l'image de Josh Adams, ailier repositionné au centre, qui a vécu une soirée cauchemardesque, en étant coupable sur un essai avant de prendre un carton jaune (49e).

L'exploit des Ecossais

De son côté, l'Ecosse a signé un nouvel exploit. Quasiment un an, jour pour jour, après son succès historique à Twickenham (11-6), le premier à Twickenham depuis 1983, le XV du Chardon a remis le couvert à Murrayfield en étouffant le voisin (20-17).

Trop présomptueux, malgré les absences d'Owen Farrell, Johnny May ou Manu Tuilagi, les Anglais ont joué avec le feu, jusqu'au carton jaune de Luke Cowan-Dickie (66e), qui a annihilé une action d'essai. Carton jaune, essai de pénalité dans la foulée, le XV de la Rose, pourtant dominateur, a laissé passer sa chance. Et c'est l'ouvreur du Racing 92 Finn Russell qui a enfoncé le clou (72e) avec la pénalité de la gagne.

La Calcutta Cup, le trophée remis depuis 1879 au vainqueur de l'opposition entre les deux voisins, reste donc en Ecosse pour la première fois depuis près de 40 ans.