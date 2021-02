Tournoi des six nations : la belle opération du XV de France

Les supporters du XV de France n'auraient pas pu rêver mieux pour le début du Tournoi des six nations 2021. Les Bleus se sont facilement imposés contre l'Italie dans le match d'ouverture, ce samedi 6 février : 10-50, avec sept essais et le bonus offensif.

De leur côté, les Anglais ont été battus par l'Ecosse, 6-11, premier succès écossais à Londres depuis 1983.

Les points positifs

Les Français ont pu compter sur un excellent Antoine Dupont. Inspiré et inspirant, le demi de mêlée a été décisif sur les quatre des sept essais inscrits par les Bleus. "Comme à son habitude, Antoine Dupont a réalisé une grosse performance. On a vraiment besoin de lui dans la conduite du jeu. La communication est très bonne avec lui. Il fait parler ses qualités, ça ne surprend plus personne. Il est à un très bon niveau, c'est très bien pour lui mais aussi pour l'équipe. Que ça nous permette de continuer à hausser notre niveau de jeu et que ça dure !", a déclaré le capitaine Charles Ollivon, à l'issue du match.

Autre performance à souligner, celle de Teddy Thomas, auteur de deux essais. Le supersonique ailier du Racing 92 a démontré pourquoi le sélectionneur Fabien Galthié lui garde sa confiance depuis le début de son mandat.

Enfin, le constat positif vient aussi de la défense. Les Bleus ont été pénalisés à neuf reprises à Rome. C'est le premier match à moins de dix pénalités pour les hommes de Fabien Galthié depuis février 2020. L'indiscipline était le gros point noir des Bleus.

La France en tête du Tournoi

Avec cette victoire bonifiée, le XV de France prend la tête du classement provisoire du Tournoi des six nations, en attendant le match de l'Irlande contre le Pays de Galles. Début de la rencontre à 16 heures ce dimanche, à Cardiff.