Tournoi des Six Nations : la composition du XV de France face à l'Angleterre

A deux jours du crunch face à l'Angleterre, Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France pour disputer la 4e journée du Tournoi des Six Nations. Pour remplacer des piliers de l'équipe blessés ou suspendu, le coach des Bleus a décidé d'appeler le troisième ligne François Cros à la place d'Anthony Jelonch, blessé, et le pilier droit Dorian Aldegheri, à la place de Mohamed Haouas, suspendu pour un coup de tête face à l'Ecosse.

Le centre Jonathan Danty débutera également le match, en remplacement du joueur de l'UBB Yoram Moefana, titulaire depuis le début du Tournoi mais peu en vue. François Cros lui, n'avait plus été titulaire depuis le Tournoi des Six Nations 2022 et un succès 25-13 le 19 mars contre l'Angleterre. Aldegheri vivra quant à lui ainsi sa première titularisation depuis 2020 et la finale de l'éphémère Coupe d'automne des nations face au XV de la Rose, déjà, au sein d'une équipe largement remaniée.

Chez les trois-quarts, hormis Danty, aucun changement n'est à signaler par rapport à l'équipe qui a disputé les trois premières journées, avec un triangle arrière composé du Toulousain Thomas Ramos en 15, du Clermontois Damian Penaud et du Lyonnais Ethan Dumortier aux ailes. La charnière 100% toulousaine formée par Antoine Dupont à la mêlée et Romain Ntamack à l'ouverture, est alignée pour la vingt-cinquième fois.

Depuis 2020 et l'arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France, les Bleus ont battu le XV de la Rose au stade de France en ouverture du Tournoi en 2020 (24-17) puis en 2022 (25-13). Mais ils restent sur deux revers en Angleterre (22-19 a.p. en décembre 2020 puis 23-20 en mars 2021).