Tournoi des Six Nations : la France affronte l'Irlande ce samedi, la finale avant l'heure

Le France se mesure à l'Irlande ce samedi, l'autre grand favori de ce Tournoi des Six Nations. Avantages : le XV de France jouera à domicile, au Stade de France (17h45) et l'emblématique capitaine et ouvreur de l'équipe d'Irlande, Jonathan Sexton, est forfait. Mais le XV du Trèfle, actuellement première équipe européenne et troisième nation mondiale, a montré les muscles lors de la première journée du tournoi, en écrasant les Gallois tenants du titre 29 à 7.

"C'est le meilleur adversaire européen du moment", a concédé jeudi France Fabien Galthié. Et ces adversaires "viennent à Paris avec l'ambition comme nous d'arracher une victoire". Pour les affronter, le sélectionneur du XV de France a dévoilé une composition quasiment identique à celle qui a permis de surclasser les Italiens samedi dernier.

L'Irlande est "l'équipe en forme du moment" renchérit Raphaël Ibanez. Selon le manager général de l'équipe de France, ce match "va nous permettre de nous situer dans cette édition 2022".

Mais l'équipe de France étant également en forme en ce moment, la rencontre promet d'être juteuse. "Le groupe France a beaucoup d'impatience, une très grosse volonté, une très grosse détermination". "Cela va être un match solide, estime le sélectionneur. Clairement, on va toucher le sommet, on va toucher le sublime. Notre adversaire est plutôt très admiré de la part des suiveurs donc tout ça nous donne l'obligation, la volonté et la conviction d'élever notre curseur à tous les niveaux".

Attention à l'indiscipline

"Les Irlandais concèdent peu de pénalités, ils sont peu sifflés, ils savent bien jouer avec les règles, analyse Fabien Galthié. Nous, c'est plus aléatoire par moments. Le match face à l'Italie, dans des conditions météo particulières, nous a permis de nous rendre compte qu'il nous fallait être plus vigilants sur certaines positions, sur des hors-jeu de ligne, en touche, dans les alignements... Il y a eu aussi quelques gestes de nervosité car on n'avait pas joué ensemble depuis trois mois. Tout ça, c'est un travail que l'on fait. Au-delà de la discipline, c'est plutôt un travail sur la maîtrise du geste et de l'environnement".