Tournoi des Six Nations : la France bat l'Italie 35 à 22 et prend la tête du tournoi

Le XV de France a battu l'Italie ce dimanche dans le Tournoi des Six Nations 35 à 22, et remporte ainsi son 2e succès dans le ce tournoi. Les Bleus décrochent ainsi le bonus offensif et prennent la tête du tournoi.