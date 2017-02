Tournoi des Six Nations : le XV de France s'incline en Irlande

Impuissant, le XV de France a été battu par l'Irlande à Dublin (19-9) samedi à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. C'est la deuxième défaite en trois matches pour les Bleus dans ce Tournoi.

Le XV de France ne tient toujours pas son match référence. Après un début de tournoi correct (défaite en Angleterre et victoire contre l’Écosse), les hommes de Guy Novès se sont inclinés face à l'Irlande à Dublin (19-9) après avoir perdu ses trois derniers matches contre des nations majeures (face à l'Australie (23-25), la Nouvelle-Zélande (19-24) et le XV de la Rose en ouverture du Tournoi donc).

Les Bleus, menés d'une courte tête à la pause (6-7), ont pris l'eau au retour des vestiaires, encaissant neuf points en dix minutes (44e à 54e minutes). Jamais les Français n'avaient perdu par 10 points d'écart contre le XV du Trèfle dans le Tournoi.

Pour éviter la crise, les Tricolores se déplaceront en Italie le samedi 11 mars pour la 4e journée du Tournoi avant l'ultime journée la semaine suivante face au pays de Galles au Stade de France.

Le film du match

76e. Sexton sorti, Paddy Jackson se charge de l'ultime pénalité pour le XV du Trèfle et mettre fin au suspense (19-9).

73e. Camille Lopez redonne espoir au XV de France en passant une nouvelle pénalité (16-9)

50e. Lors du second acte, Jonathan Sexton a fait la différence au pied en inscrivant deux pénalités (46e et 55e) et un drop de 35 mètres pour que l'Irlande prenne le large (16-6).

39e. Avant la pause, les Bleus plient mais ne rompent pas à l'image de ce temps fort du XV du Trèfle.

29e. Le pilier Cyril Baille est sanctionné à 5 mètres de la ligne française. Sur le côté droit, les Irlandais choisissent la mêlée. Robbie Henshaw progresse mais est arrêté à 2 mètres de l'en-but. Conor Murray ramasse au ras et aplatit le premier essai (validé) du match. Juste en-deçà des 22 mètres, légèrement sur la droite, Jonathan Sexton permet aux Irlandais de prendre l'avantage pour la première fois (7-6).

16e. Après un ballon récupéré dans un ruck, les Français obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne d'en-but irlandaise. Une séquence de pilonnage s'ensuit. Lopez passe au pied pour Yoann Huget, qui perd le ballon au contact mais réussit à transmettre à Fickou. Le Toulousain envoie Rémi Lamerat à l'essai mais l'arbitre l'annule après visionnage de la vidéo pour un en-avant de Fickou. M. Owens revient alors à un hors-jeu de ligne écossais. Lopez creuse l'écart pour la France (6-0).

12e. Après une belle percée de Gaël Fickou, Baptiste Serin trouve l'ouverture et est rattrapé dans les 22 mètres irlandais. Sean O'Brien se met à la faute en jouant le ballon alors qu'il n'est pas sur ses appuis. L'arbitre revient à la pénalité. Camille Lopez, à 20 mètres en face des poteaux, n'a aucune peine à ouvrir le score pour la France (3-0).

Les hymnes.

La compo du XV de France

© Visactu -

© Visactu -