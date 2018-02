Le XV de France a été de nouveau battu ce dimanche dans le Tournoi des six nations. Il s'est incliné 32 à 26 en Ecosse. C'est le huitième match consécutif sans victoire de l'équipe de France de rugby.

L'équipe de France de rugby a concédé une deuxième défaite en deux journées dans le Tournoi des six nations, battu dimanche en Ecosse (26-32) après sa défaite inaugurale contre l'Irlande (13-15).

Les Bleus, pourtant parfaitement lancés par un doublé de Teddy Thomas (3 et 27), menaient jusqu'au dernier quart d'heure (26-26) avant deux pénalités du demi de mêlée Greig Laidlaw.

C'est le huitième match sans victoire du XV de France. Sa dernière victoire remonte à la dernière rencontre du Tournoi 2017 contre le pays de Galles (20-18) le 17 mars 2017, il y aura bientôt un an.

C'est pire que la semaine dernière

« On a eu une seule séquence où on a réussi à jouer dans les 22 mètres. Ce qui nous a fait défaut, c'est que l'on a manqué de maîtrise », a estimé Guilhem Guirado, le capitaine de l'équipe de France sur France Télévisions.

« C'est pire que la semaine dernière. Tant qu'on n'a pas la discipline, on ne pourra pas gagner de match », a ajouté Guilhem Guirado, « On est toujours sous pression, le match contre l'Italie arrive à point nommé il faudra vite se réveiller. On ne peut pas continuer à accumuler des erreurs ».

Le XV de France recevra l'Italie le 23 février à Marseille lors de la 3e journée.