Le XV de France a retrouvé le goût de la victoire ce vendredi soir à Marseille, en dominant l'Italie 34 à 17 lors de la 3e journée du Tournoi des six nations. Une éclaircie dans le ciel sombre qui plombait les Bleus depuis près d'un an, et qui fait du bien au moral des troupes.

Onze mois sans victoire, c'est long. Le mauvais sort du XV de France est-il brisé grâce à cette victoire contre l'Italie ? En tout cas, l'équipe relève la tête, selon les mots d'Hugo Bonneval : "Ça fait du bien de rentrer dans le vestiaire avec le sourire, avant on rentrait la tête basse presque à chaque fois", confie-t-il. L'arrière relativise tout de même : "On était sur une dynamique très compliquée, je n'ai pas la prétention de dire qu'on sort la tête de l'eau, mais on se donne une bouffée d'air."

Même tonalité chez le trois-quart Rémy Grosso, qui s'est lui aussi confié à l'AFP : "Tout n'a pas été parfait, mais on a réussi à impacter physiquement les Italiens. [...] Déjà on gagne ce soir, c'est plus simple pour capitaliser de la confiance." Le joueur poursuit : "Il y a des victoires plus amères, ce soir on ne va pas bouder notre plaisir, mais on ne va pas non plus s'enflammer, on sait que deux gros morceaux arrivent." Pour les deux dernières journées du Tournoi des six nations, la France affrontera en effet l'Angleterre (10 mars) et le Pays de Galles (17 mars).

Une première mi-temps difficile

Le coach du XV de France, Jacques Brunel, est lui aussi soulagé de ne pas avoir perdu le match de trop : "On est satisfait bien sûr de la victoire, mais surtout de l'engagement mis. Il y a eu beaucoup de détermination, de volonté. Cela n'a pas été facile: la première mi-temps a été difficile, on a été un peu approximatifs près de la ligne adverse. On a manqué de justesse. Il y avait certainement tellement de volonté qu'on a confondu vitesse et précipitation. Mais on a mis de la force pour aller chercher la victoire. Il y avait de la pression autour de cette rencontre, la volonté de sortir de l'impasse et de la difficulté à créer un groupe cohérent en peu de temps."

Le résumé du match en vidéo