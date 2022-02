Le Tournoi des Six Nations 2022 débute se tient du 5 février au 19 mars. Le XV de France débute la compétition le 6 février avec la réception de l'Italie. Voici le calendrier complet des matchs et le classement de l'édition 2022.

Tournoi des Six Nations : le calendrier du XV de France pour l'édition 2022

Le calendrier du Tournoi des Six Nations 2022

Qui succédera au pays de Galles ? Le Tournoi des Six Nations 2022 débute samedi 5 février et se tiendra jusqu'au 19 mars. Le XV de France se lance dans la compétition le 6 février en recevant l'Italie. Les Français entament ce tournoi avec le statut de grand favori même s'ils ne l'ont plus remporté depuis 2010.

La grande forme du moment des Bleus impressionne leurs adversaires et le calendrier est pour une fois favorable, avec trois matchs à domicile dont la probable finale face à l'Angleterre le 19 mars. Mais la grande force des Bleus réside évidemment dans son collectif exceptionnel avec des pépites comme Antoine Dupont ou Romain Ntamack.

Le calendrier du Tournoi des Six Nations 2022 :

1ère journée

Irlande - Galles, le samedi 5 février à 15h15

Ecosse - Angleterre, le samedi 5 février à 17h45

France - Italie, le dimanche 6 février à 16h00

2e journée

Galles - Ecosse, le samedi 12 février à 15h15

France - Irlande, le samedi 12 février à 17h45

Italie - Angleterre, le dimanche 13 février à 16h00

3e journée

Ecosse - France, le samedi 26 février à 15h15

Angleterre - Galles, le samedi 26 février à 17h45

Irlande - Italie, le dimanche 27 février à 16h00

4e journée

Galles - France, le vendredi 11 mars à 21h00

Italie - Ecosse, le samedi 12 mars à 15h15

Angleterre - Irlande, le samedi 12 mars à 17h45

5e journée

Galles - Italie, le samedi 19 mars à 15h15

Irlande - Ecosse, le samedi 19 mars à 17h45

France - Angleterre, le samedi 19 mars à 21h00

► Notre dossier Tournoi des Six Nations