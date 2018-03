France Bleu Occitanie : Il y a de l’impatience avant ce match qui peut vous offrir le Grand Chelem ?

Gaëlle Hermet : Bien sûr, après il faut se méfier, c’est vrai qu’on a battu l’Angleterre, mais il faut vite se reconcentrer sur le Pays de Galles pour pouvoir décrocher ce Graal, le Grand Chelem.

Cette victoire face aux Anglaises justement (18-17), c’est idéal pour la confiance…

Tout à fait, on avait à cœur de remporter ce match mais comme je l’ai dit, on a vite basculé sur le Pays de Galles parce que le travail n’est pas fini, il reste ce match en plus au Pays de Galles, chez elle. Donc il faut garder la tête froide, rien n’est acquis, il y a encore 80 minutes avant ce Grand Chelem.

Notre devise c’est « simple, vite et fort », ça caractérise notre état d’esprit et la volonté de faire vivre le ballon"

Cela peut être une formidable publicité pour le rugby féminin…

Tout à fait, remporter un Grand Chelem donnerait une image encore plus positive de notre équipe. Déjà, notre devise c’est "simple, vite et fort", ça caractérise notre état d’esprit et la volonté de faire vivre le ballon, de le déplacer pour produire du beau jeu, donc si en plus au bout il y a Grand Chelem – et c’est ce que l’on veut – ça ne sera que bénéfique pour promouvoir notre sport.

Vous sentez de l’engouement autour de votre équipe ?

Oui, depuis la Coupe du monde en France en 2014 le rugby féminin a pris beaucoup d’ampleur, et encore plus depuis la Coupe du monde 2017. On voit vraiment que les audiences sont en hausse, les gens viennent nous voir, nous félicitent… Pareil sur les réseaux sociaux, c’est impressionnant ! À Grenoble contre l’Angleterre on a battu le record d’affluence pour un match de rugby féminin, il y avait plus de 17000 personnes, il n’y a pas de mots pour décrire ce que l’on ressent quand autant de monde pousse derrière nous, c’est magique.

Incredible climax to a superb match in front of a record crowd for a women’s international, 17440 at the Stade des Alpes. pic.twitter.com/jeKYPA71z2 — Nick Heath (@nickheathsport) March 10, 2018

La prochaine étape, c’est le professionnalisme ?

Chaque chose en son temps, c’est en voie de développement. Les étapes se font petit à petit, le rugby féminin a énormément évolué comme je le disais depuis la Coupe du monde en 2014. De plus en plus de choses sont mises en place, il faut continuer comme cela, et nous les joueuses, c’est aussi par le jeu, par ce que l’on propose, qu’on y arrivera. Pour le moment c’est une question d’organisation, des grosses journées évidemment, mais on le fait avec plaisir. Moi par exemple je suis étudiante en ergothérapie, dans une journée type, j’ai cours toute la journée et je m’entraîne le soir, ou par moment je trouve deux heures dans la journée pour m’entraîner… Mais c’est aussi notre passion alors on le vit à fond.

Être propulsée capitaine du XV de France si jeune c’est compliqué ?

Ce n’est ni simple ni compliqué, c’est sûr que c’est tout nouveau, je ne m’y attendais pas à 21 ans. Mais j’ai la chance d’avoir un super staff et un super groupe avec des joueuses qui m’épaulent énormément sur ce rôle. J’apprends petit à petit et je prends beaucoup de plaisir à porter ce maillot et encore plus avec ce brassard.

Alors même que vous n’aviez pas été retenue pour la Coupe du monde l’an dernier…

En tant que compétitrice c’était forcément un peu décevant. Maintenant je sais que pour postuler en équipe de France et surtout pouvoir y rester. J’ai eu la chance de faire la tournée de novembre, d’être nommée capitaine et depuis je suis reconduite, c’est génial. Je sais que c’est encore et toujours du travail et de l’exigence, et ça sera évidemment le cas contre le Pays de Galles.