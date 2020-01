Tournoi des Six Nations : le Landais Anthony Bouthier dans la liste des 23

Pouillon, France

Des choix forts pour sa première équipe... Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi après-midi les noms des 23 joueurs qui affronteront dimanche l’Angleterre, en ouverture du Tournoi des six nations. Galthié qui a décidé de lancer deux néophytes : le pilier Mohamed Haouas et l'arrière Anthony Bouthier.

Anthony Bouthier, 27 ans, était encore en Pro D2 l'an passé, à Vannes. Le Landais de Pouillon fait un excellent début de saison à Montpellier, un club du Top 14. Sélectionné pour la première fois en équipe de France, il fait donc partie de la liste resserrée de Fabien Galthié. Meiux encore ! Il sera même titulaire ce dimanche au début du crunch !

Un sacré parcours pour le Landais, lui qui s’est forgé loin des centres de formation, qui a exercé la profession de maçon. Formé au rugby à Pouillon, passé par Dax et Vannes. "Ça prouve que, en sport, tout est possible. On a des cursus classiques qui sont présents mais ça change d'avoir des joueurs qui émergent avec un parcours différent, plus complexe. On a retenu les joueurs parce qu'ils sont performants, en club et à l'entraînement", confie Galthié pour justifier ces deux choix forts.