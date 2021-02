Tournoi des Six Nations : le match France-Ecosse reporté après un nouveau cas de coronavirus chez les Bleus

Le match France-Ecosse, prévu ce dimanche dans le cadre du Tournoi des Six Nations, est reporté à cause d'un nouveau cas de coronavirus au sein des Bleus, a-t-on appris ce jeudi.

Arthur Vincent et Damian Penaud lors du match contre l'équipe d'Irlande, le 14 février 2021 (illustration).

Les organisateurs du Tournoi des Six Nations ont décidé jeudi 25 février de reporter le match France-Ecosse prévu dimanche, après la détection d'un nouveau cas de coronavirus au sein de l'équipe de France de rugby. Au total, seize cas positifs au Covid-19, dont le sélectionneur Fabien Galthié et plus de la moitié des titulaires, ont été détectés au sein de l'équipe de France.

Les joueurs étaient pourtant soumis à une bulle sanitaire avant le Tournoi des Six Nations qui a débuté le 6 février dernier et qui doit durer jusqu'au 20 mars. Les cas positifs ont été enregistrés entre le 16 février et ce lundi 22 février. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a demandé au président de la Fédération française de rugby de lancer une enquête pour comprendre comment l'équipe a pu être infectée alors qu'une bulle sanitaire a été mise en place.