Un Irlandais et deux Français sont en lice pour être élu meilleur joueur du Tournoi des six Nations 2022. Le flanker Josh Van der Flier est en compétition avec le capitaine des Bleus Antoine Dupont et son ami rochelais Grégory Alldritt. Vous avez jusqu'à mercredi 23 mars pour voter.

Six Nations : le Rochelais Grégory Alldritt élu meilleur joueur du Tournoi 2022 ?

LAURENT LAIRYS / DPPI VIA AFP

Grégory Alldritt et Antoine Dupont en lice pour être élu meilleur joueur du Tournoi des six Nations

Qui succédera à l’Ecossais Hamish Watson au palmarès du meilleur joueur du Tournoi des six Nations. Ils sont trois en lice. Le flanker irlandais Josh Van der Flier. Et deux Français, deux amis formés au FC Auch-Gers. Le demi de mêlée et meilleur joueur du monde Antoine Dupont et le troisième ligne du Stade Rochelais Grégory Alldritt. Si les projecteurs médiatiques ont été logiquement braqué sur le capitaine du XV de France, l'abattage incessant du Maritime a crevé l'écran.

Antoine Dupont est donc le favori logique pour ce titre honorifique. Lui qui entraine les Bleus dans son sillage. Mais les vainqueurs du Tournoi 2022 et du Grand Chelem doivent aussi leur succès à l'énorme travail du paquet d'avants, symbolisé par l'activité sans faille de Grégory Alldritt. Parole de spécialiste, celui qui fêtera ses 25 ans demain (mercredi 23 mars) est sans doute ce qui se fait de mieux à son poste à l'heure actuelle sur la planète rugby.

C’est à maintenant à vous de faire votre choix ! Vous avez jusqu'à mercredi pour voter ici !

Antoine Dupont

Antoine Dupont a remporté ce titre de meilleur joueur du Tournoi des six Nations en 2020, devenant ainsi le premier Français à inscrire son nom au palmarès. Le Toulousain essaiera d’imiter l'Ecossais Stuart Hogg et l'Irlandais Brian O’Driscoll qui ont remporté le prix à plusieurs reprises. Promu capitaine du XV de France à l’automne dernier suite à la blessure du Toulonnais Charles Ollivon, Antoine Dupont est le symbole d'une équipe de France irrésistible, qui reste sur huit victoires successives dont cinq dans ce Tournoi des Six Nations.

Grégory Alldritt

Si Antoine Dupont est en concurrence avec Grégory Alldritt, ces deux-là n'ont rien d'adversaires. Bien au contraire. Leur complicité se retrouve même sur le terrain. Témoin, la magnifique passe après contact du Rochelais conclue par un essai du Toulousain samedi soir contre l'Angleterre. Le numéro 8 français a éclaboussé le Tournoi de son rendement défensif et offensif. Grégory Alldritt a été une menace permanente pour les défenses adverses avec une activité précieuse dans les rucks et une capacité monstrueuse à franchir la ligne d’avantage. Le troisième-ligne du Stade Rochelais est celui qui a joué le plus de minutes au sein du pack français.

Josh Van der Flier

Le troisième et dernier nommé est donc Irlandais. Josh Van der Flier a encore franchi un palier lors de ce Tournoi des Six Nations 2022. Alors que l’Irlande regorge de talents en troisième-ligne, Van der Flier est en progrès constant. Avec deux essais à son actif, contre la France et l’Ecosse, il a démontré ses capacités dans le secteur offensif, avec ses courses balle en mains qui ont souvent fait la différence. Défensivement, le flanker du Leinster Rugby figure parmi les meilleurs plaqueurs de la compétition. Il est le seul joueur du XV du Trèfle à avoir disputé chaque minute du Tournoi.