Tournoi des Six Nations : le Rochelais Jonathan Danty "est chaud" pour le Crunch

Deux titulaires et un remplaçant ! Trois Rochelais joueront ce samedi en Angleterre à l'occasion de la 4eme journée du Tournoi des Six Nations de rugby. Quatre autres Maritimes étaient dans le groupe des 42 pour préparer le Crunch à Marcoussis, mais Hastoy, Boudehent, Tanga et Atonio (suspendu) sont rentrés à La Rochelle. Outre la titularisation sans surprise de Grégory Alldritt en 3e ligne, et la place récurrente de finisseur du pilier gauche Reda Wardi, l'interrogation principale du XV de départ concernait Jonathan Danty. Longtemps contrarié par une blessure au genou, le centre rochelais sera finalement associé à Gaël Fickou d'entrée de match à Twickenham.

ⓘ Publicité

"Il est chaud", Fabien Galthié

Sollicité dés le début de la conférence de presse ce vendredi midi sur le cas Danty, Fabien Galthié, toujours aussi prolixe, a été rassuré par le principal intéressé. "Je l'ai croisé ce (jeudi) matin et je lui ai dit "Je suis sûr qu'ils vont me poser une question sur toi. Est-ce que tu as quelque chose à proposer ? La réponse est courte, il est chaud ! Avec ça, il a tout dit et on a tout compris", raconte le sélectionneur du XV de France. "On a pris le temps de le suivre et de l'accompagner dans sa reprise. [...] Quand on est parti en Australie, on a enchaîné les deux premiers tests, on venait de gagner à Melbourne. Il était prévu de le remettre sur le terrain et lui est venu me voir très tôt et il m'a dit "Je ne peux pas, je ne suis pas en capacité de jouer ce troisième test".

loading

Et Galthié de poursuivre son anecdote en rappelant que ce n'est pas la première fois que Jonathan Danty les avertit sur son état. "Il se connaît bien, mais il y a surtout la confiance qui existe entre nous et eux. On fait un seul groupe et on avance ensemble. Lundi et mardi, je lui ai demandé comment ça va ? Je suis prêt. Je l'ai croisé juste avant de venir à votre rencontre et il m'a dit : je suis chaud ".

"Grégory ? Ça va venir, vous allez voir. Attendez un peu"

Autre interrogation "rochelaise" lors de la conférence de presse : l'état de forme de Grégory Alldritt. Certains observateurs des tricolores ont noté une petite baisse de régime chez le capitaine des jaune et noir. "Le trouvez-vous moins souverain depuis quelques matchs?". Réponse toujours aussi déliée et humaine de Galthié. "C'est un joueur formidable, c'est un homme formidable. Dans le parcours d'un joueur de rugby, on a le droit parfois d'être un peu moins souverain comme vous le dites. Les compétiteurs acceptent et comprennent, mais ils répondent."

loading

Greg Alldritt aurait pu rassurer les suiveurs du XV de France face à l'Ecosse, mais l'expulsion précoce du pilier montpelliérain Mohamed Haouas a changé la donne. " Ce qui est embêtant, c'est qu'il avait commencé à répondre et notre changement lié à l'exclusion de Momo a fait qu'il a fallu qu'il sorte. Mais il a été tellement exemplaire dans son comportement après le match, vis-à-vis de l'équipe. Il était tellement tourné vers la peine et la douleur d'Anthony (Jelonch sorti blessé) , son pote, son ami, mais aussi Momo Haouas qu'il n'a pas pensé à lui. On lui a dit qu'on s'en voulait parce qu'il était là. Il est très opiniâtre et il va répondre à votre jugement. Ça va venir, vous allez voir. Attendez un peu..."

XV de France : Baille - Marchand - Aldegheri / Flament - Willemse / Cros - Alldritt - Ollivon / Dupont (c) - Ntamack / Dumortier - Danty - Fickou - Penaud / Ramos. Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Taofifenua, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet.

Angleterre / France, coup d'envoi à 17H45 ce samedi à Twickenham. Un match à vivre en direct sur France Bleu La Rochelle.