Tournoi des Six Nations : le Toulousain Romain Ntamack titularisé au centre

Toulouse, France

À seulement 19 ans, le Toulousain Romain Ntamack sera titulaire vendredi soir pour le match d'ouverture du Tournoi des Six Nations face au pays de Galles. Il a été préféré à Mathieu Bastareaud.

Le choix fort de Jacques Brunel

En plus de Romain Ntamack, Maxime Médard (aile) et Yoann Huget (arrière) vont aussi commencer la rencontre face aux Gallois. Mais la titularisation des deux Toulousains expérimentés est moins surprenante que celle de Ntamack. Jacques Brunel a donc choisi d'aligner d'entrée le champion du monde des moins de 20 ans plutôt que le vice-capitaine du XV de France Mathieu Bastareaud. Le Toulonnais assistera à ce premier match des Six Nations depuis les tribunes. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc fait le choix de la vitesse de jeu.

Le talonneur Julien Marchand est le quatrième Toulousain appelé pour le match face au pays de Galles. Il commencera la rencontre sur le banc. France - pays de Galles, coup d'envoi vendredi 1er février à 21h.

Pas d'Antoine Dupont

Antoine Dupont, Thomas Ramos et Dorian Aldegheri, eux aussi appelés dans le groupe des 31 Bleus pour le Six Nations, ne joueront pas face aux Gallois. Le demi de mêlée Baptiste Serin a été préféré à Antoine Dupont.