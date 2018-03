Confirmer. C'est le mot d'ordre fixé par le XV de France, qui joue ce samedi soir son dernier match d'un Tournoi des Six Nations qui aurait pu tourner à la catastrophe jusqu'à la victoire face à l'Angleterre, la semaine passée. Les hommes de Jacques Brunel ont l'occasion de montrer que l'ère du renouveau est enfin ouverte, face au pays de Galles à Cardiff (18h).

Une rencontre déterminante pour le classement général

"On aurait voulu gagner trois fois", a confié le sélectionneur alors que le XV de France totalise deux succès (Italie et Angleterre) et deux défaites (Irlande et Ecosse). Un objectif clair, donc, qui permettrait au passage aux Bleus de signer une troisième victoire d'affilée, une première depuis la fin de l'été 2015.

En quête de symboles dans sa reconstruction, le XV de France souhaite également faire bonne figure au classement général. Et l'issue de ce match à Cardiff sera déterminante dans ce domaine. "Cela peut tout changer", de l'aveu même de Jacques Brunel. Ses joueurs termineront de nouveau sur le podium s'ils l'emportent, alors qu'un revers les reléguerait au quatrième ou cinquième rang.

Le résultat va légitimer notre ambition ou la freiner, c'est clair" - Jacques Brunel

Le sélectionneur veut aussi voir plus loin que le tournoi, et prépare déjà la périlleuse série de trois test-matches en juin chez les doubles champions du monde néo-zélandais. "Il va falloir une continuité dans les performances", a-t-il confirmé, "et le résultat va légitimer notre ambition ou la freiner".

Au-delà du rappel de ces bonnes intentions, il est important de rappeler que les Bleus n'ont plus gagné à Cardiff depuis 2010. Ces cinq dernières années, seuls les gros bras mondiaux (Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Angleterre et Irlande) s'y sont d'ailleurs imposés. Les chances du XV de France seront d'autant plus minces qu'il se présente affaibli, en l'absence du capitaine Guilhem Guirado, dont le genou n'a pas survécu au choc contre les Anglais.