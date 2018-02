Samedi, en ouverture du Tournoi des six nations au Stade de France, et pour les débuts du nouveau sélectionneur Jacques Brunel, le XV de France a été battu à la dernière seconde par l'Irlande (13-15).

Saint-Denis, France

Cruelle défaite pour le XV de France, battu à la dernière seconde par l'Irlande (13-15), samedi en ouverture du Tournoi des six nations au Stade de France. Jacques Brunel a ainsi entamé par une défaite à domicile son mandat de sélectionneur du XV de France.

Jusqu'à la 72e minute, le match était dénué d'actions fortes : la domination irlandaise s'était traduite par quatre pénalités de Sexton contre deux seulement de Maxime Machenaud côté français.

Un essai en solitaire de cinquante mètres

Les Bleus étaient proches de remporter une victoire qui les fuyait depuis 322 jours quand un essai de Teddy Thomas a permis au XV de France, à la 72e minute, de passer en tête (13 à 12) après la transformation de Belleau.

"J'aurais préféré la victoire, mais c'est sûr, c'est toujours plaisant de marquer un essai, qu'on soit ailier, centre ou pilier." Teddy Thomas

Mais à la dernière seconde, c'est la victoire de l'Irlande (13-15), sur un drop de Jonathan Sexton.

Un bilan positif pour Jacques Brunel

"On voulait créer un état d'esprit. On l'a montré sur le terrain." Jacques Brunel

Bilan pour le XV de France, une belle énergie déployée en défense, une solidarité affichée et la volonté de ne jamais renoncer. "On voulait partir sur des choses simples, et surtout créer un état d'esprit. On l'a montré sur le terrain.

C'est une bonne base. Il faut travailler tous les secteurs, être meilleurs. Mais dans l'investissement de chacun, l'état d'esprit, il y a vraiment beaucoup des choses positives", a commenté Jacques Brunel.