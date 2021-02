Tournoi des six nations : le XV de France croît en sa chance face à l'Irlande

Le XV de France se déplace dimanche à Dublin pour affronter l'Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des six nations. Les Bleus n'ont plus gagné chez le XV du Trèfle depuis 2011 et comptent bien y remédier avec une équipe en plein renouvellement.

Les choses sérieuses commencent enfin pour la France. Après leur démonstration à Rome (50-10) samedi dernier en ouverture du Tournoi des six nations face à l'Italie, les Bleus se sont envolés pour Dublin pour affronter l'Irlande. Le XV de France ne s'est plus imposé en terre irlandaise depuis août 2011 lors d'un match de préparation à la Coupe du monde.

Dix ans plus tard, les Français entendent confirmer leur grande forme du moment. En octobre dernier, ils avaient battu les Irlandais à Paris (35-27) lors d'un match en retard du Tournoi 2020. Mais pour enchaîner les hommes de Fabien Galthié devront travailler leur discipline (neuf pénalités concédées contre l'Italie) autant que leur constance. La quête du Grand Chelem, qui serait leur premier depuis 2010, passe obligatoirement par l'Aviva Stadium de Dublin, où seule l'Angleterre, en 2019, s'était imposée lors des 22 dernières rencontres à domicile de l'Irlande.

Et la chose semble possible puisque que le XV du Trèfle sera privé de son capitaine et demi d'ouverture Jonathan Sexton, victime d'une commotion cérébrale le week-end dernier. Du haut de ses 35 ans et de ses 97 sélections, l'Irlandais est sorti à 11 minutes de la fin du match face au pays de Galles (défaite 21-16). Un contrecoup pour les Irlandais que les Bleus n'avaient pas forcément anticipé, Fabien Galthié l'apprenant au moment même il annonçait sa propre liste vendredi midi.

"Il va falloir s'adapter. Mais nous avons construit notre approche par rapport à l'environnement. Les Irlandais ne vont pas changer leur façon de jouer parce que trois joueurs ne jouent pas ou sont forfaits" a déclaré le sélectionneur des Bleus.

Penaud et Jelonch titulaires

Chez les Bleus, Galthié a procédé à deux changements et deux ajustements. Le sélectionneur a décidé de titulariser Damian Penaud à l'aile et Anthony Jelonch en troisième ligne. Le reste de l'équipe reste inchangé par rapport au dernier match contre l'Italie. Penaud (24 ans et 18 sélections) supplée l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas, pourtant auteur d'un doublé à Rome. Le Clermontois va vivre sa première titularisation avec l'équipe de France depuis la défaite en Ecosse (28-17), en mars 2020.

"L'option Penaud correspond à un profil qui va nous permettre d'être présents dans un secteur du jeu où nous imaginons que les Irlandais vont nous amener : du combat dans les couloirs et du combat aérien. Il semble disposé, préparé à cette spécificité" a justifié le sélectionneur des Bleus.

Jelonch (24 ans, 5 sélections) remplace poste pour poste Dylan Cretin, titulaire devant l'Italie et auteur de son premier essai au niveau international. Il avait débuté avec deux matchs lors de la Coupe d'automne des nations, face à l'Italie et l'Angleterre.

Les principaux changement viennent finalement du banc avec le pilier gauche du Racing 92, Hassane Kolingar, rappelé pour pallier le forfait de Jean-Baptiste Gros. Le pilier Uini Antonio prend lui aussi place sur le banc, aux côtés de Teddy Thomas, Dylan Cretin, Pierre Bourgarit, Anthony Bouthier, Romain Taofifenua et Baptiste Serin.

Pour le reste, le demi de mêlée Antoine Dupont (24 ans, 28 sélections), brillant en Italie, sera associé à Matthieu Jalibert (22 ans, 9 sélections) pour la deuxième fois de rang. Au centre, le duo composé de Gaël Fickou (26 ans, 59 sélections) et Arthur Vincent (21 ans, 8 sélections) est reconduit. Tout comme la première ligne formée par Mohamed Haouas (26 ans, 8 sélections), Julien Marchand (25 ans, 10 sélection) et Cyril Baille (27 ans, 24 sélections).

En deuxième ligne, les Springboks Bernard Le Roux et Paul Willemse sont également du déplacement, tout comme le capitaine Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Larges vainqueurs de l'Italie (50-10), les Bleus jouent dimanche (16h) à Dublin. Le XV du Trèfle avait été battu (21-26) par le pays de Galles lors de la première journée du Tournoi.