Tournoi des Six Nations : le XV de France débute par l'Italie pour défendre son titre

Le XV de France est en forme et compte bien le faire savoir. A l'heure de débuter le Tournoi des Six Nations dimanche (16h00) contre l'Italie, les Bleus sont invaincus depuis 13 matchs. Ils comptent donc défendre leur titre de Grand Chelem en 2022 et surtout ils veulent montrer les muscles alors que se tient la Coupe du monde à domicile en septembre.

Le XV de France a de sérieux arguement à faire valoir : deuxième nation au classement mondial, leur dernière défaite remonte au 17 juillet 2021 (un revers d'une sélection bis, voire ter, en Australie). Depuis, personne n'a su résister aux coéquipiers d'Antoine Dupont, meilleur joueur du monde 2021. Ni les légendaires All Blacks, tombés de leur piédestal (40-25) à l'automne 2021, ni les champions du monde sud-africains, avalés (30-26) un an plus tard.

Frapper un grand coup, à sept mois du Mondial

Un deuxième Grand Chelem de rang pour les Bleus, ce qui serait une première depuis 1998, permettrait surtout de frapper un grand coup à quelques mois du Mondial en France (8 septembre-28 octobre). En réalisant un nouvel exploit, les Français égaleraient en outre le record absolu de 18 victoires consécutives, co-détenus par les Anglais (octobre 2015-mars 2017) et les Néo-Zélandais (août 2015-novembre 2016). Ce serait un sacré message envoyé à la planète ovale en vue de la Coupe du monde, une compétition que les Bleus n'ont jamais remportée.

Mais avec trois déplacements dans ce tournoi des Six Nations, à Rome (5 février), Dublin (11 février) et Londres (11 mars), le XV de France aura fort à faire. Notamment face aux Irlandais, la première nation mondiale. "Le principal adversaire, c'est sûrement l'Irlande. Ils ont gagné beaucoup de matches contre des grosses équipes", a souligné Antoine Dupont, assurant par ailleurs ne pas encore penser au Mondial. "On est tous à 100% concentrés sur le Tournoi. On aura le temps de se concentrer sur la Coupe du monde après."

Une Italie décomplexée et qui n'a rien à perdre

Mais pour l'heure, le XV de France doit déjà affronter l'Italie, chez eux. Un premier déplacement, sur un total de trois dans ce tournoi, qui n'est jamais simple à gérer pour une équipe. Les Italiens avaient remporté leur dernier match des Six Nations 2022, victoire à l'arrachée contre le Pays de Galles (22-21) qui a donné une grosse bouffée de confiance aux transalpins. L'Italie n'avait plus gagné une rencontre dans la compétition depuis 2015 et restait une édition 2021 désastreuse.

Cette confiance nouvelle, incarnée par les chevauchées décomplexées d'Ange Capuozzo, a porté les Azzurri à un autre exploit en novembre : la toute première victoire d'une équipe d'Italie contre l'Australie (28-27). De quoi mettre en sourdine, au moins pour cette année, la légitimité des Azzurri à figurer parmi les Six nations, même s'ils restent évidemment encore loin sur le papier.

Kieran Crowley, sélectionneur du XV d'Italie, estime que "nous serons toujours les outsiders, et ce n'est pas grave". Son but est d'essayer de continuer à construire, sans trop se focaliser sur les résultats, pour montrer que l'Italie peut aussi "proposer un rugby spectaculaire" et pas seulement défendre pour limiter les dégâts. L'idée est aussi, évidemment, de préparer le Mondial-2023 que les Azzurri aborderont, là encore, sans grands espoirs de tenir les premiers rôles puisqu'ils auront dans leur poule la France et la Nouvelle-Zélande (outre l'Uruguay et la Namibie).