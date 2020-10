Les Bleus ont remporté leur dernier match du Tournoi des six nations face à l'Irlande ce samedi soir au Stade de France (35-27), rencontre qui avait été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais c'est bien l'Angleterre qui remporte la compétition.

Tournoi des six nations : le XV de France domine l'Irlande (35-27) mais termine deuxième de la compétition

Le XV de France affrontait l'Irlande ce samedi soir pour le dernier match du tournoi des six nations.

Sept mois après la date prévue, le XV de France a enfin joué son dernier match du Tournoi des six nations. Les Tricolores ont dominé l'Irlande 35 à 27 mais terminent à la deuxième place de la compétition. C'est l'Angleterre, après sa large victoire face à l'Italie ce samedi après-midi (34-5), qui soulève le trophée. Sacrés pour la septième fois depuis 2000 et le passage à six nations, les Anglais, vice-champions du monde, terminent devant les Bleus à la différence de points.

Les Français trop indisciplinés en première période

Les Bleus ouvrent le score à la 6e minute de jeu. Après un magnifique débordement de Gaël Fickou, Antoine Dupont va inscrire le premier essai français, transformé ensuite par Romain Ntamack.

Mais après le carton jaune de l'arrière tricolore Anthony Bouthier laissant la France à 14 contre 15, l'Irlande arrive à égaliser à la 18e minute de jeu par l'intermédiaire de Cian Healy. Le XV du Trèfle prend l'avantage à la 25e minute, en transformant une pénalité.

A la 29e minute, l'arbitre accorde un essai de pénalité au XV de France (14-10) pour un plaquage sans ballon, et sanctionne l'Irlande d'un carton jaune. A la mi-temps, les Bleus mènent 17 à 13, mais ont concédé huit pénalités.

Le XV de France démarre fort sa seconde mi-temps, inscrivant un troisième essai par l'intermédiaire de Romain Ntamack (22-13), puis deux pénalités. Le XV du Trèfle réduit le score à la 59e minute, grâce à Robbie Henshaw.

Virimi Vakatawa donne son quatrième essai au camp tricolore, à la 70e minute. Mais l'Irlande inscrit l'ultime essai du match à la toute fin de la rencontre.

Hommage aux victimes de l'attentat de Nice

Les joueurs des deux équipes ont respecté une minute de silence avant le coup d'envoi de la rencontre, en hommage aux trois victimes de l'attentat de Nice survenu jeudi dans la Basilique Notre-Dame.