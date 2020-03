Invaincu, le XV de France se déplace en Ecosse ce dimanche (16h) pour conforter sa place de leader et viser le Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations, perturbé par le coronavirus avec des rencontres reportées. Match à vivre en direct sur France Bleu dès 15h avec notre émission spéciale !

Tournoi des Six Nations : le XV de France en Écosse pour rester invaincu

Quatre à la suite pour les Bleus ? Après son exploit face à l'Angleterre (24-17), son succès contre Italie (35-22) et sa confirmation au pays de Galles (27-23), le XV de France se déplace à Edimbourg pour affronter l'Écosse ce dimanche (16h) pour son quatrième et avant-dernier match dans le Tournoi des Six Nations.

Match à vivre en direct sur France Bleu dès 15h avec notre émission spéciale !

Grand Chelem et victoire finale en vue

Qui l'eût cru ? Après un Mondial médiocre et éliminé en quart de finale, le XV de France renoue avec le succès sous la houlette de Fabien Galthié. Objectif de ce match : garder la tête du classement (1re, 13 points).

Cette année, la France est la seule équipe encore en lice pour le Grand Chelem avant les deux dernières confrontations contre l'Ecosse (5e, 6 points) dimanche, donc, et enfin contre l'Irlande (2e, 9 points) le samedi 14 mars au Stade de France.

"Au pire", la France aimerait rester à la première place avant de recevoir l'Irlande (candidate également au titre) et remporter de nouveau la compétition dix ans après 2010 et un Grand Chelem.

Samedi, l'Angleterre a finalement gagné de justesse face aux Gallois (33-30), et conserve une chance de victoire finale.

Penaud et Poirot titulaires

Deux changements dans le XV de départ. L'ailier Damian Penaud et le pilier Jefferson Poirot connaîtront leurs premières titularisations dans le Tournoi des six nations 2020, dimanche en Ecosse, a annoncé vendredi le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié. Penaud avait raté les trois premières victoires françaises en raison d'une blessure au mollet gauche tandis que Poirot est entré en jeu contre l'Angleterre et l'Italie avant de disparaître du groupe qui a battu le pays de Galles, il y a quinze jours à Cardiff.

Au total, seul cinq joueurs (Poirot, Dupont, Ntamack, Fickou, Penaud) étaient déjà titulaires il y a un an, lors de la victoire au Stade de France contre le XV du Chardon (27-10), dans le Tournoi 2019.

Le XV de départ

XV de France : Bouthier - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Poirot.

Remplaçants : Chat, Gros, Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Jalibert, Ramos.

Le coronavirus impacte le Tournoi

En plein coronavirus, l'épidémie impacte le calendrier du Tournoi des VI Nations. Après le report du match Irlande-Italie il y a deux semaines, la rencontre entre l'Angleterre et l'Italie a également été reportée.

Le classement final de la compétition devrait être connu après le 14 mars - date du "Super samedi" des derniers matche prévus -, quand toutes les rencontres reportées auront été jouées.

Le précédent report de rencontres du Tournoi pour raisons sanitaires remontait à 2001, quand le calendrier avait été bouleversé par une épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, décalant trois matchs (Ecosse-Irlande, pays de Galles-Irlande et Irlande- Angleterre) à l’automne.

Émission spéciale pour suivre le XV de France

Suivez en direct toutes les rencontres du XV de France lors du Tournoi des Six Nations sur l'antenne de France Bleu avec notre émission spéciale entre 15h et 19h :

Guy Accoceberry, ancien international, est notre consultant exceptionnel ;

ancien international, est notre consultant exceptionnel ; Vincent Pellegrini commente la rencontre ;

commente la rencontre ; Magued Rabia de France Bleu Paris présente l'émission avec Jean Victor Bertrand de France Bleu Isère et Julien Balidas de France Bleu Occitanie.

► Notre dossier Tournoi des Six Nations