Après la défaite sur le fil contre l'Irlande, le XV de France affronte l'Ecosse à Édimbourg pour son 2e match dans le Tournoi des Six Nations dimanche (16h). Objectif : enrayer une spirale infernale de défaites et éviter la cuillère de bois.

Pas question de se faire piquer par le XV du Chardon. Après une défaite cruelle mais logique contre l'Irlande en ouverture du Tournoi la semaine passée (15-13), la France n' pas le droit au faux pas à Édimbourg ce dimanche après-midi (16h).

Dire enfin "stop" à la défaite

Passée la révolution d'un inédit changement de sélectionneur en cours de mandat et à moins de deux ans de la Coupe du monde 2019 au Japon, avec le remplacement le 27 décembre de Guy Novès par Jacques Brunel, reste à en mesurer les effets.

Et pour l'instant le changement de sélectionneur n'a pas modifié le bilan chiffré : les Bleus n'ont plus goûter à la victoire depuis mars 2017. Avec une série désormais de sept revers (dont cinq test-matches) et un nul aux allures de défaite, contre le Japon en novembre (23-23), fatale à Novès.

Le revenant Beauxis et deux autres retouches

Et pourquoi pas un retour gagner pour y parvenir ? Six ans après sa dernière sélection, Lionel Beauxis, ouvreur au talent inconstant, guidera le jeu du XV de France où la précision et la longueur de son jeu au pied pourraient être précieuses. Titularisé vendredi par le sélectionneur Jacques Brunel, Beauxis (32 ans), dont la dernière des vingt capes remonte au 17 mars 2012 au pays de Galles (9-16), n'a pourtant que quelques séances d'entraînement avec les Bleus, rappelé dimanche après la blessure du jeune Matthieu Jalibert.

Brunel a effectué deux autres changements dans son XV de départ. Au poste de numéro 8, Marco Tauleigne (24 ans, 1 sél.) connaîtra sa première titularisation, préféré au revenant Louis Picamoles après la blessure de Kévin Gourdon contre les Irlandais.

Geoffrey Doumayrou (28 ans, 2 sél.), qui n'avait quasiment pas pu s'entraîner avant le match d'ouverture, blessé à une cuisse, a lui été aligné au centre à la place de Henry Chavancy.

Sur le banc, trois joueurs absents contre l'Irlande font leur apparition : le pilier gauche Eddy Ben Arous à la place de Dany Priso, Picamoles et le demi de mêlée Baptiste Serin, qui remplace Antoine Dupont, gravement blessé au genou droit.

L'Écosse veut se reprendre

Après une lourde défaite au pays de Galles la semaine passée, (34-7), le XV du Chardon veut se reprendre devant ses supporters. Et c'est plus de réussite et de concentration dont les Écossais ont besoin. D'autant que ce n'est plus le XV du Chardon qui bataillait pour éviter la cuillère de bois (terminer dernier du Tournoi). L'an passé, les hommes de Gregor Townsend avait glané trois succès lors du Tournoi 2017 (face à l'Irlande, le pays de Galles et l'Italie) puis seulement deux défaites sur six tests. Lors de la tournée de novembre, les Écossais ont triomphé de l’Australie (53-24) avant de perdre d'un rien face aux All Blacks (22-17)... des Néo-Zélandais qui auront plié les Bleus à la même époque (38-18).

Gagner loin de ses bases marquerait les esprits et enlèverait l'épée de Damoclès "cuillère de bois" au-dessus de la tête des Tricolores avant de recevoir l'Italie (23 février) et l'Angleterre, double tenante du titre (10 mars), et de terminer au pays de Galles (17 mars).

Les XV de départ

France : Palis - Thomas, Lamerat, Doumayrou, Vakatawa - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot

: Palis - Thomas, Lamerat, Doumayrou, Vakatawa - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Iturria - Slimani, Guirado (cap), Poirot Écosse : Hogg - Seymour, Jones, Horne, Maitland - (o) Russell, (m) Laidlaw - Watson, Wilson, Barclay - Gray, Gilchrist - Berghan, McInally, Reid

