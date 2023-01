Tournoi des Six Nations : les 42 joueurs sélectionnés pour la préparation

Les Bleus sont à Capbreton dans les Landes pour préparer le Tournoi des Six Nations.

De nouveaux joueurs ont été sélectionnés ce dimanche pour rejoindre leurs coéquipiers à Capbreton dans les Landes, afin de préparer le premier match du Tournoi des Six Nations de rugby. Ce sera face à l’Italie dimanche prochain à Rome.

Parmi les nouveaux appelés, l'ailier de Toulon Gabin Villière et le pilier du Stade Français Clément Castets. L'ailier de Lyon Dylan Cretin et celui du Stade toulousain François Cros étaient eux déjà dans les Landes la semaine dernière, et ont été rappelés. D'autres, à l'image du deuxième ligne de l'UBB Thomas Jolmes, ont été "libérés".

La liste des 42 joueurs convoqués

Au total, ce sont donc 42 joueurs qui ont été convoqués pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Piliers :

Uini Atonio (La Rochelle, 32 ans, 47 sél.)

Cyril Baille (Toulouse, 29 ans, 38 sél.)

Clément Castets (Stade français, 26 ans, 0 sél.)

Sipili Falatea (UBB, 25 ans, 7 sél.)

Mohamed Haouas (Montpellier, 28 ans, 14 sél.)

Reda Wardi (La Rochelle, 27 ans, 2 sél.)

Talonneurs :

Gaëtan Barlot (Castres, 25 ans, 4 sél.)

Julien Marchand (Toulouse, 27 ans, 24 sél.)

Teddy Baubigny (Toulon, 24 ans, 1 sél.)

Deuxièmes lignes :

Bastien Chalureau (Montpellier, 30 ans, 2 sél.)

Thibaud Flament (Toulouse, 25 ans, 11 sél.)

Thomas Lavault (La Rochelle, 23 ans, 2 sél.)

Romain Taofifenua (Lyon, 32 ans, 38 sél.)

Paul Willemse (30 ans, 24 sél.)

Troisièmes lignes :

Grégory Alldritt (La Rochelle, 25 ans, 31 sél.)

Alexandre Bécognée (Montpellier, 26 ans, 1 sél.)

Yacouba Camara (Montpellier, 28 ans, 17 sél.)

Dylan Cretin (Lyon, 25 ans, 20 sél.)

François Cros (Toulouse, 28 ans, 16 sél.)

Anthony Jelonch (Toulouse, 26 ans, 22 sél.)

Sékou Macalou (Stade français, 27 ans, 11 sél.)

Charles Ollivon (Toulon, 29 ans, 27 sél.)

Alexandre Roumat (Toulouse, 25 ans, 0 sel.)

Demis de mêlée :

Baptiste Couilloud (Lyon, 25 ans, 1 sélection)

Antoine Dupont (Toulouse, 25 ans, 43 sél.)

Nolann Le Garrec (Racing 92, 20 ans, 0 sél.)

Demis d'ouverture :

Antoine Hastoy (La Rochelle, 25 ans, 2 sél.)

Matthieu Jalibert (UBB, 23 ans, 20 sél.)

Romain Ntamack (Toulouse, 23 ans, 31 sél.)

Ailiers :

Louis Bielle-Biarrey (UBB, 19 ans, 0 sél.)

Ethan Dumortier (Lyon, 21 ans, 0 sél.)

Damian Penaud (Clermont, 26 ans, 37 sél.)

Matthis Lebel (Toulouse, 23 ans, 5 sél.)

Gabin Villière (Toulon, 27 ans, 12 sél.)

Centres :

Pierre-Louis Barassi (Toulouse, 24 ans, 3 sél.)

Julien Delbouis (Stade français, 23 ans, 0 sél.)

Gaël Fickou (Racing 92, 28 ans, 74 sél.)

Emilien Gailleton (Pau, 19 ans, 0 sél.)

Yoram Moefana (UBB, 22 ans, 11 sél.)

Arrières :