Tournoi des six nations : les Bleues battent les Écossaises (28-8) sans briller mais avec le bonus

C'est une troisième victoire en autant de match, et c'est l'essentiel. Les Françaises se sont imposées Scotstoun stadium de Glasgow face à l'Ecosse 28 à 8, grâce à une première mi-temps maîtrisée. Pendant la seconde mi-temps, plus brouillonne, les Bleues n'ont inscrit aucun point, mais l'emportent tout de même avec le point de bonus offensif grâce à leurs quatre essais.

"Il faut absolument qu'on se remette la tête à l'endroit,on se met en difficultés sur le match dans sa globalité, on est très indisciplinées, on prend beaucoup trop de pénalités, a analysé Gaëlle Hermet, troisième ligne et capitaine de la France. On a de la chance, on gagne le match mais ça peut nous porter préjudice. Donc il faut qu'on règle ça très très vite. (...) On va rentrer chez nous, se reposer parce que c'est important - on sort de trois matches intenses - et individuellement, il va falloir qu'on se demande ce qu'on veut faire sur les deux prochains matches. Sachant qu'au pays de Galles, ça va être difficile et que le dernier match contre les Anglaises, on sait à quoi s'attendre".

Au classement, les Françaises reviennent à hauteur des Anglaises avec quinze points et peuvent encore rêver de Grand Chelem. Les joueuses d’Annick Hayraud se déplacent au Pays de Galles le vendredi 22 avril, avant de clôturer ce Tournoi des Six Nations à Bayonne contre les Anglaises le 30 avril.