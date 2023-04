Tournoi des Six Nations : les Bleues écrasent l'Irlande (53-3)

Après un début de Tournoi des Six Nations poussif en Italie (22-12) , le XV de France féminin, à 14 dès la 20e minute, a déroulé ce samedi à Cork (53-3), passant pas moins de neuf essais à une jeune équipe d'Irlande en reconstruction.

Grâce à cette victoire bonifiée lors de la 2e journée, les coéquipières d'Audrey Forlani se positionnent provisoirement à la première place au classement, avant notamment la réception ce dimanche de l'Italie par l'Angleterre, championne en titre. Après une semaine de congés, les Françaises, dauphines en 2022, auront rendez-vous à Vannes le 16 avril face à l'Écosse.

Maîtrise et sérénité

Toutes de maîtrise, de sérénité et d'opportunisme, les Bleues ont su donc rebondir après une première journée de la compétition quelque peu inquiétante face aux Transalpines à Parme, où les Bleues avaient fait preuve d'imprécision et de fébrilité. À Cork, et malgré le carton rouge pour plaquage dangereux décerné tôt dans la rencontre à la pilier Annaëlle Deshaye par l'arbitre écossaise Hollie Davidson, qui avait officié lors de la finale du Mondial entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre à Auckland, les Bleues ont nettement impressionné.

Sur une pelouse synthétique, propice au jeu d'attaque, et malgré un vent tourbillonnant défavorable, la bande à Pauline Bourdon, désignée "femme du match", a sécurisé sa victoire bonifiée dès la première période, après une entame convaincante des Irlandaises, vêtues de shorts bleu marine pour "répondre à l'anxiété des joueuses en période de règles", comme décidé par leur Fédération avant la compétition.

Les Irlandaises dominées

Le XV du Trèfle, qui ne s'était pas qualifié pour le Mondial à l'automne, avait opéré quatre changements pour ce match, faisant confiance à de nombreuses jeunes joueuses, peu capées. Dominées physiquement et techniquement, les coéquipières de Nicola Fryday, largement battues (31-5) au pays de Galles le week-end dernier, n'ont rien pu faire, même en supériorité numérique durant la quasi-totalité de la rencontre.

Elles ont même terminé le match à 14 elles aussi, après un carton jaune pour tirage de cheveux décerné à leur arrière Meabh Deely.