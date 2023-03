Tournoi des Six Nations : les Bleues s'imposent (22-12) contre les Italiennes

Quelques ajustements sont encore à faire, mais le résultat est là : premier match des Bleues dans le Tournoi des Six Nations 2023, et première victoire pour ce XV rajeuni et renouvelé. Les Françaises se sont imposées contre les Italiennes (22-12) ce dimanche à Parme, malgré quelques difficultés et sans point de bonus offensif à la clé. Les Tricolores ont montré une belle efficacité en mêlée, une forte domination physique, mais ont encore des soucis au niveau de la possession et dans la précision.

"On savait que ça allait être très dur, mais la victoire est là et c'est une première étape, s'est tout de même félicitée au micro de France 2 la nouvelle capitaine Audrey Forlani, à l'issue de la rencontre. On va analyser la vidéo pour aller performer la semaine prochaine en Irlande".

"On a le don pour venir perdre ici donc on est soulagées", a confirmé Gabrielle Vernier, élue joueuse du match. En 2022, les deux équipes s'étaient rencontrées à quatre reprises, et la seule défaite (19-26) des Françaises avait eu lieu en Italie, à Biella, en match de préparation à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Ce dimanche, "ça a été dur mais on a montré des valeurs sur le terrain, s'est félicitée la centre de Blagnac. On va construire étape par étape pour essayer de viser la victoire aux Six Nations". Les Françaises avaient terminé l'édition 2022 à la deuxième place, derrière les Anglaises.

"On a les bons ingrédients", estime de son côté la demi de mêlée du XV de France Pauline Bourdon. Les Bleues ont ainsi été particulièrement dominatrices en mêlée fermée. "Il manque quelques détails à travailler : un peu plus de précision, les rucks où on a été en difficulté (...) C'est un nouveau cycle, un nouveau projet. On va monter crescendo tout au long de la compétition. En tout cas on est fières de nous". Après leur défaite sur le fil en demi-finale du Mondial contre les Néo-Zélandaises à l'automne dernier, le XV de France a été largement remanié, tant au niveau du staff, avec un nouveau duo d'entraîneurs formé par Gaëlle Mignot et David Ortiz, que des joueuses, à l'image de la nouvelle capée et demi d'ouverture du Stade Bordelais Carla Arbez, autrice d'un essai ce dimanche.

Les Françaises se déplaceront en Irlande le 1er avril pour la deuxième journée du Tournoi, coup d'envoi du match à 16h15. Les Irlandaises ont largement perdu samedi contre les Galloises (31-5). Les Anglaises ont elles balayé l'Écosse (58-7).