Le XV de France se déplace samedi (15h15) à Edimbourg pour affronter l'Ecosse pour leur troisième match du Tournoi des Six Nations. Les Bleus n'ont plus battu le XV du Chardon depuis novembre 2020 et le Grand Chelem tant désiré passera obligatoirement par une victoire à Murrayfield.

Tournoi des Six Nations : les Bleus face à l'Ecosse dans la course au Grand Chelem

Troisième match du Tournoi des Six Nations et les Bleus vont affronter un gros morceau. Samedi (15h15), le XV de France affronte l'Ecosse dans leur antre de Murrayfield et ils mesurent ce que cela représente. Le XV du Chardon est la seule sélection à résister aux Français de Fabien Galthié dans le Tournoi. Depuis l'arrivée du sélectionneur à la fin de la Coupe du monde 2019, la France n'a battu qu'une seule fois l'Ecosse. C'était le 22 novembre 2020 lors de la Coupe d'automne des nations.

Chou blanc

Mais dans les Six Nations, les Bleus font chou blanc. L'an dernier, l'Ecosse s'était imposée (27-23) au Stade de France, l'année d'avant, les Ecossais avaient déjà surclassé les Tricolores (28-17) à Murrayfield. "L'Ecosse est l'équipe contre laquelle on a le moins de résultats", résume William Servat, l'entraîneur des Bleus en charge des avants. Mais "les joueurs ont faim, l'équipe a envie de se confronter à l'Ecosse qui nous tient en échec depuis le début de notre mandat sur le Tournoi".

"On n'a pas eu de réussite jusqu'à aujourd'hui" face au XV du Chardon qui, à domicile, "va être une nouvelle fois en position de force", insiste l'ancien talonneur du Stade toulousain. Les joueurs, comme l'encadrement, insistent sur le fait que leur adversaire monte en puissance : "Banaliser cette équipe serait une grossière erreur", soutient Servat, rappelant les "très bons résultats" réalisés par les Ecossais durant la tournée de novembre. Cet automne, les Ecossais ont en effet d'abord battu les Tonga (60-14), l'Australie (15-13), avant de tenir tête à l'Afrique du Sud (victorieuse 30-15) puis de se reprendre face au Japon (29-20)

Eviter la douche écossaise

Samedi, le XV de France se présentera à Murrayfield chez une équipe qui a battu l'Angleterre d'entrée dans le Tournoi (20-17), avant de se faire surprendre au pays de Galles (20-17). Et qui donc aura à cœur de se racheter devant ses fervents supporteurs, dont les Bleus avaient eu un avant-goût quelque peu déstabilisant en 2020. "Il y a deux ans, à Murrayfield, l'engouement populaire était plutôt important, impressionnant même, mais aujourd'hui, on est plus prêt à ces choses-là", estime Servat.

Depuis deux ans, "on a beaucoup progressé dans notre schéma de jeu, on a plus de vingt matches ensemble, le groupe a beaucoup plus d'expérience", abonde le deuxième ligne Paul Willemse. Bref, avec des trois-quarts parmi les plus rapides du Tournoi et un "pack dominant", souligne Servat, l'Ecosse est "une équipe plus que sérieuse", composée de "redoutables combattants" encadrés par "un staff de qualité".

Le Grand Chelem en ligne de mire

Plusieurs forfaits de marque au sein du pack écossais, dont ceux du deuxième-ligne Jonny Gray et du pilier Rory Sutherland, pourraient néanmoins faciliter les entreprises françaises. "Ils ont fait preuve d'énormément de caractère par le passé, notamment pour venir gagner chez nous la saison dernière, prévient de son côté Servat. A nous de trouver les outils, les arguments pour essayer de lutter contre eux". D'autant qu'un succès samedi à Murrayfield, s'il aura le mérite déjà de gommer cette spirale de défaites contre les coéquipiers de Stuart Hogg, ouvrira encore plus le chemin du Grand Chelem à la France, seule équipe encore invaincue dans cette édition du Tournoi. Un titre que les Bleus attendent depuis 2010 et qui passe donc par une victoire impérative à Murrayfield.

