Tournoi des Six Nations : les Bleus jettent leurs dernières forces dans la bataille contre le pays de Galles

Les Bleus ont à cœur de ne pas "rendre le trophée facilement", comme l'a souligné leur capitaine Antoine Dupont après la victoire historique contre l'Angleterre à Twickenham samedi dernier (10-53). Mathématiquement, le XV de France a toujours une chance de remporter le tournoi des Six Nations ce samedi, même si l'on voit mal comment le Grand Chelem pourrait échapper au rouleau compresseur irlandais.

ⓘ Publicité

Afin de gagner le tournoi pour la deuxième année consécutive, les Français devront obligatoirement l'emporter contre les Gallois, qu'ils affrontent samedi au Stade de France à partir de 15h45. Le mieux serait d'empocher un point de bonus offensif (il faut pour cela marquer quatre essais ou plus). Les Anglais, eux, devront gagner contre les Irlandais à Dublin (coup d'envoi à 18 heures) et si possible les empêcher de remporter un point de bonus défensif (il leur faudra donc l'emporter de plus de 7 points). Les Français finiraient ainsi le tournoi avec 20 points et les Irlandais 19.

loading

Si la France l'emporte avec le point de bonus offensif mais que l'Irlande perd avec le point de bonus défensif, les deux équipes se retrouveraient à égalité, à 20 points. Si la France l'emporte sans bonus offensif et que l'Irlande perd sans bonus défensif, les deux équipes se retrouveraient toutes les deux à 19 points. Dans ces deux cas, c'est la différence de points qui permettrait de départager les deux équipes : tous les points marqués lors de la compétition moins ceux encaissés. Sachant que la France est actuellement à +46 points et l'Irlande à +66 points.

loading

Avant de vous lancer dans des calculs compliqués, retenez surtout que les Bleus n'ont plus leur destin entre leurs mains. "On dépend des résultats de l'Irlande", soulignait déjà samedi dernier le troisième ligne François Cros. Des Irlandais qui squattent la première place du classement mondial et à qui tout réussit depuis le début du tournoi, mais qui se méfient pourtant des Anglais. Broyés par les Bleus dans leur antre, ils auront à cœur de se racheter auprès du public anglais et pourraient "gâcher notre fête", prévient Andy Farrell, le sélectionneur (Anglais...) du XV irlandais. "C'est un rêve de jouer l'Angleterre pour la victoire un week-end de Saint-Patrick", se réjouit-il, mais "ce sera une motivation supplémentaire pour eux".

Le sélectionneur Fabien Galthié ne veut d'ailleurs pas rentrer dans de tels calculs avant le match des Bleus. "Pour gagner le tournoi, il ne faut pas se tromper d'adversaire et battre le pays de Galles, a-t-il assuré. Notre prochain adversaire, c'est le pays de Galles et notre match, il est samedi au Stade de France. On veut se concentrer sur notre destin". En clair : rien ne sert de faire des plans sur la comètes, commençons par remplir notre part du contrat. À savoir : largement l'emporter contre le Pays de Galles. "Il faut finir fort contre les Gallois pour avoir zéro regret", résume François Cros.

Sans faire preuve de trop d'optimisme, les Gallois sont à la portée des Bleus tels qu'on les a vus le week-end dernier. Après un trou d'air en début de tournoi ( victoire étriquée face à l'Italie puis défaite contre l'Irlande ), les Français "sont dans une forme phénoménale", concède le capitaine gallois Ken Owens. Mais ses joueurs n'auront "rien à perdre" lors de leur dernier match, a-t-il estimé samedi dernier, après le premier succès du XV du Poireau en Italie (29-17). "Il nous avait un peu manqué de confiance ces deux dernières semaines mais (contre les Italiens, ndlr) nous étions confiants, patients et nous avons résolu le problème", a-t-il assuré.

Le XV de France "ne doit pas baisser (sa) vigilance", a aussi souligné ce vendredi Antoine Dupont. L'année dernière, les Bleus l'avaient emporté... 9-13 à Cardiff. Cette fois-ci, les Français devront viser mieux que leur record contre les Gallois, un succès 36-3 qui date de 1991. Une fois ce nouvel exploit accompli seulement, vous pourrez vous peindre une croix rouge sur la figure pour soutenir les Anglais (si c'est au-dessus de vos forces). Il sera ensuite bien temps de penser au Mondial-2023.