Tournoi des Six Nations : les Bleus se font corriger par l'Angleterre, 44 à 8

Par Virginie Salanson, France Bleu, France Bleu Béarn, France Bleu Pays Basque, France Bleu Gascogne, France Bleu Isère, France Bleu Pays d'Auvergne, France Bleu Hérault et France Bleu La Rochelle

Le XV de France s'est noyé face à l’Angleterre ce dimanche, à l'occasion de la 2e journée du Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont encaissé six essais et terminé le match sur une déculottée : 44 à 8. De mauvaise augure pour une équipe qui subit son deuxième revers dans ce Tournoi des Six Nations.