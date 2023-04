Tournoi des Six Nations : les Françaises surclassent l'Écosse (55-0)

Les Bleues n'ont pas fait dans la demi-mesure ce dimanche ! L'équipe de France féminine de rugby a écrasé l'Écosse (55-0) dans le cadre de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Après un début poussif en Italie (22-12) et une démonstration de force en Irlande (53-3), les Bleues ont montré à nouveau un visage très séduisant au stade de la Rabine de Vannes, qui était à guichets fermés (12.000 spectateurs) pour l'occasion. Le XV de France affrontera le pays de Galle dimanche prochain.

Une défense bien en place

Sous un soleil printanier, les Françaises, troisièmes du dernier Mondial en Nouvelle-Zélande en décembre, ont bien débuté avec un premier essai signé de la demi de mêlée Pauline Bourdon, auteur d'une belle course après une relance de Mélissande Llorens. À l'image de l'équipe du chardon hommes, les Ecossaises déplaçaient le jeu et tenaient le ballon, mais se heurtaient à une défense tricolore bien en place.

Les Françaises, qui ont abusé parfois du jeu au pied d'occupation, inscrivaient néanmoins deux nouveaux essais en première mi-temps par Llorens et Boulard et menaient déjà largement à la pause (17-0). Au retour des vestiaires, les Françaises n'ont pas tardé à sécuriser le point de bonus offensif avec un nouvel essai marqué par l'arrière Emilie Boulard après une belle attaque (22-0, 47e).

Neuf essais à zéro

Largement supérieures physiquement et techniquement, les Françaises ont enchaîné les essais face à des Ecossaises complétement dépassées, et le score a enflé grâce aussi à l'apport d'un solide banc. Le Stade de la Rabine, ravi du spectacle proposé et qui avait déjà eu l'occasion de vibrer pour le XV de France féminin (contre l'Afrique du Sud), exultait après chaque essai et entonnait plusieurs "Marseillaise". Au total, les Françaises ont inscrit neuf essais dont plusieurs d'excellente facture, face à une équipe écossaise un niveau en-dessous.

Dimanche après-midi prochain, les Françaises joueront à nouveau à domicile, cette fois à Grenoble, face aux Galloises, 3e du classement mais qui ont lourdement chuté samedi contre l'Angleterre (59-3). Une victoire pour les Bleues sera impérative avant de défier une impressionnnante équipe anglaise, pour une possible finale très attendue le 29 avril à Twickenham.