Tournoi des Six Nations : « On n’a jamais eu une équipe aussi forte" selon Jean-Baptiste Poux

L’ancien pilier du Stade Toulousain, aujourd’hui entraîneur à l’Union Bordeaux-Bègles, a remporté deux Grand Chelem (2002 et 2010) avec le XV de France. Il estime que les Bleus ont les armes pour battre l’Angleterre ce samedi (21h) et commencer leur moisson de titres. Interview.

Il a disputé trois coupes du monde, porté à 42 reprises le maillot frappé du coq, et faisait partie de l’équipe qui avait battu (12-10) l’Angleterre le 20 mars 2010 pour offrir à la France sa 25ème victoire dans le Tournoi et son neuvième Grand Chelem. Il assure que les Bleus tiennent aujourd’hui une génération en or, promise selon lui à un bel avenir.

France Bleu Gironde : quels souvenirs gardez-vous du crunch de 2010 ?

Jean-Baptiste Poux : J’étais remplaçant. Je me rappelle que ça avait rude et que ça avait tapé très fort. Un match délicat, féroce. Ça avait été dur, on avait été performant en défense, on s’était accroché jusqu’au bout pour faire le Grand Chelem. Quand j’étais revenu en club, j’ai eu des courbatures toute la semaine. On était content, c’était l’aboutissement d’une génération, avant la coupe du monde 2011. Il y avait des joueurs au meilleur de leur forme, au sommet de leur carrière, on avait une jolie équipe.

On verra dans le futur mais ils sont partis pour être la meilleure équipe de France de tous les temps

Match difficile mais grand bonheur ?

La fête était belle. J’avais eu l’occasion de participer au Grand Chelem 2002, je n’avais pas fait celui de 2004 mais c’est vrai que c’est un événement. En plus, c’était des joueurs avec qui je jouais à Toulouse. Il y avait plus d’affinités. Il y avait encore plus de joie parce que ça avait été âpre. On était un peu délivré parce que perdre le Grand Chelem à Paris sur le dernier match, ça aurait été terrible.

Vous le situez où sur l’échelle de vos souvenirs ?

Quand ça s’arrête, on retient les gros matches, les victoires. On fait beaucoup de matches dans une carrière, j'ai eu la chance d'en jouer beaucoup, mais tu en retiens cinq ou six qui t’ont marqué. Quand tu as la chance de participer à une aventure comme un Grand Chelem, ça marque. Dernier match à Paris, tu gagnes, ça marque ta carrière.

Jean Baptiste Poux est aujourd'hui entraîneur à l'UBB en charge de la mêlée. © Radio France - Justine Hamon

Ça fait douze ans que les Bleus n’ont pas connu ce bonheur, c’est le moment que ça s’arrête ?

Même si le match n’est pas gagné d’avance, ils font quand même une grosse impression depuis pas mal de temps. On sent qu’ils montent en puissance, même quand c’est dur comme au Pays de Galles, ils arrivent à gagner avec une défense de fer. Il en ressort une sérénité, une force collective. Maintenant, il faut que ce soit concrétisé par des titres et je pense que c’est ce qu’ils vont faire demain. Il y a une génération dorée, il faut qu’ils remplissent l’armoire à trophées.

Car l’histoire ne retient que les équipes qui gagnent…

Les planètes sont alignées, il y a un effectif de grande qualité, un staff qui fait du bon boulot. Tout est réuni pour gagner des titres. Ça fait douze ans qu’on n’a pas gagné le Grand Chelem et ça va marquer une époque. Il y a une génération exceptionnelle. On verra dans le futur mais ils sont partis pour être la meilleure équipe de France de tous les temps. On n’a jamais eu une équipe aussi forte. L’impression qu’ils donnent quand on les regarde… C’est fragile, ça peut vite se dérégler. Mais il y a un réservoir de qualité, des joueurs qui sont jeunes, donc l’équipe de France est promise à un bel avenir. Maintenant, il faut commencer dès samedi à gagner des titres.