Tournoi des Six Nations : naufrage 26-14 du XV de France en Irlande

L'équipe de France de rugby s'est inclinée 26-14 face à l'Irlande ce dimanche après-midi dans le Tournoi des Six Nations.

Le XV de France a sombré une fois de plus. L'équipe de France de rugby s'est inclinée 26-14 face à l'Irlande ce dimanche dans le Tournoi des Six Nations. Un match qui rappelle la déroute subie en Angleterre il y a un mois (44-8). Le sélectionneur français, Jacques Brunel, avait pourtant reconduit les mêmes titulaires qui se sont imposés sur la pelouse du Stade de France face à au XV du Chardon.

On voulait y croire mais les Irlandais, chez eux, à Dublin, ont mis la pression sur les Français dès la première période finissant sur le score de 19 à 0 à la mi-temps. Les Bleus indisciplinés ont encaissé les essais et perdu des joueurs sur blessure. À six mois de la Coupe du monde, c'est toujours la crise pour le rugby français.