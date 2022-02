Tournoi des Six Nations : encore neuf Toulousains appelés pour le déplacement en Ecosse

Le Stade Toulousain sera encore le club le plus représenté pour le troisième match du XV de France dans le Tournoi des Six Nations ce samedi en Ecosse. Au total, neuf joueurs seront sur la feuille de match dont six titulaires.

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a décidé de ne faire que quelques retouches par rapport à l'équipe qui a créé l'exploit contre l'Irlande il y a quinze jours au Stade de France pour la 2e journée du Tournoi des Six Nations. Six joueurs du Stade Toulousain seront titulaires en Ecosse samedi. Comme contre l'Irlande, Thibaud Flament apparait sur le banc, François Cros débutera la rencontre. La France est la seule nation à pouvoir encore réaliser le Grand chelem après avoir battu l'Italie et l'Irlande.

Flament sur le banc, Lebel en tribune

Six Toulousains seront titulaires samedi : Cyril Baille, Julien Marchand, François Cros, Anthony Jelonch, Antoine Dupont et Romain Ntamack. Thibaud Flament, Thomas Ramos et Peato Mauvaka seront eux remplaçants. Pas de Matthis Lebel en revanche qui reste tout de même à disposition des Bleus et qui ne jouera donc pas pour la réception de l'UBB leader de Top 14 dimanche soir. Ecosse-France c'est samedi à 15h15 à Edimbourg à Murrayfield. La rencontre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.