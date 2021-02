Tournoi des six nations : "Nous avons beaucoup de chance" de pouvoir jouer, juge Fabien Galthié

A deux jours du match entre le match entre la France et l'Italie à Rome dans le cadre du Tournoi des six nations, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galthié, a accordé ce jeudi un entretien exclusif à franceinfo.

Vous allez pouvoir participer au Tournoi des six nations. Vous sentez-vous privilégiés ?

Oui, nous nous sentons dans la peau de privilégiés. Nous avons conscience que nous avons beaucoup de chance de pouvoir être toujours à l'œuvre alors que le public est privé de liberté, de liberté sociale notamment. Les stades sont vides, mais nous savons qu’ils sont derrière leur écran, derrière la radio, qu'ils lisent tout ce qu'ils peuvent trouver concernant leur équipe de France. Donc, on essaye de leur transmettre le plus de bonheur, le plus d'émotion, le plus de rêves possible à travers notre action.

C'est une mission supplémentaire pour ce XV de France de transmettre du bonheur ?

Le mot mission est au centre de ce projet parce que l'équipe de France, c'est d'abord être rassembleur et être fédérateur. C'est de jouer bien sûr pour nous, parce que c'est notre enfance, c'est le jeu, c'est notre passion et nous touchons au sublime avec l’équipe de France, mais c'est aussi renvoyer à nos supporters, renvoyer à nos éducateurs, renvoyer à nos clubs, renvoyer à nos parents, renvoyer à nos familles l'extraordinaire. C'est l'extraordinaire ! Et c'est leur envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup d’ondes positives.

Vous vous êtes habitués à jouer dans des stades vides ?

Le stade est vide, mais en fait il est plein. On sait que derrière la télévision, il y a des millions de téléspectateurs qui attendent ce rendez-vous et donc il y a une sorte d'énergie invisible qui est décuplée par l'absence, l'absence de l'autre, l'absence de la chaleur que procure le spectateur, le supporteur. Elle crée une sorte de vide qui décuple notre volonté de bien faire. Le vide nous raconte en fait la société dans laquelle on vit, le contexte sanitaire et la maladie. C'est pour cela, par exemple, qu'on a pris le temps, lors de notre premier rassemblement; de saluer le personnel hospitalier de Nice.

Quelle performance attendez-vous de l’équipe de France ?

Toujours la même chose. Nous nous préparons pour le premier rendez-vous qui est Rome et l'équipe d'Italie. Nous nous préparons pour être très compétitifs. La victoire sera la conséquence de notre comportement. La victoire compte avant tout. Elle est le résultat d'une mise en œuvre de toutes les compétences dans ce projet. Et l'objectif est très simple, c'est d'être très compétitif.

L’équipe de France est-elle une équipe ouverte à tous ?

Je le dis aux joueurs souvent. Le vestiaire est ouvert et venez chercher le maillot. Ce n'est pas nous qui allons vous le donner, c'est vous qui allez le chercher. N'importe quel joueur français peut espérer entrer dans le vestiaire pour venir chercher un des 15 maillots de l'équipe de France. Nous voulons aussi semer des graines pour laisser la place et faire pousser partout le talent ou la passion ou l'espoir peut naître à travers ce jeu, à travers cette passion.

Vous tenez à cette variété de parcours en équipe de France ?

C'est la vie. C'est notre société. Nous sommes juste des gens de la société. Notre projet, c'est rassembler et on rassemble avec la diversité et une fois de plus le vestiaire est ouvert, c'est open, c'est open. Il faut juste rentrer dans le cadre et s'engager à travers ce pacte. Ce pacte est un pacte moral, bien sûr.

Elle est talentueuse cette équipe de France. Vous en êtes fier ?

Je suis absolument d'accord. Je pense que les talents se révèlent dans le cadre et que le cadre est un révélateur de talents. La force du projet révèle les talents et les talents donnent de la force au projet. Cela marche ensemble.