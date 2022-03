Tournoi des Six Nations : Damian Penaud de retour dans le XV de France pour affronter l'Angleterre

L'ailier Damian Penaud est de retour dans le XV de France pour affronter l'Angleterre dans le dernier match du Tournoi des Six Nations. Fabien Galthié a décidé jeudi de maintenir le même groupe pour se lancer dans la dernière étape de la course au Grand Chelem.

A deux jours du crunch contre l'Angleterre, Fabien Galthié a dévoilé la composition du XV de France ce jeudi. L'ailier Damian Penaud retrouve sa place de titulaire dans un groupe inchangé pour disputer ce dernier match du Tournoi des Six Nations.

Les Bleus, dernière équipe invaincue, peuvent remporter samedi leur premier titre dans le Tournoi depuis 2010. Auteur de trois essais dans la compétition, Penaud, testé positif au Covid-19, n'avait pas pris part à la victoire du XV de France au pays de Galles (13-9).

Le Clermontois récupère donc sa place de titulaire aux dépens de l'habituel centre de Bordeaux-Bègles Yoram Moefana, touché à un genou et titulaire à l'aile lors des deux derniers matches. Le deuxième ligne Paul Willemse, ménagé à l'entraînement mardi après son intense bataille au Millennium où il avait disputé toute la rencontre, retrouvera également sa place dans le XV de départ.

Au total, cette équipe compte 23 sélections et 26 ans de moyenne.

On ne change pas une équipe qui gagne

L'encadrement des Bleus a décidé de s'appuyer sur son épine dorsale habituelle puisque 11 joueurs auront été titulaires pour chacun des cinq matches du Tournoi 2022 : l'arrière Melvyn Jaminet, le centre Gaël Fickou, les troisièmes lignes Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, les piliers Cyril Baille et Uini Atonio, le talonneur Julien Marchand, les deuxièmes lignes Paul Willemse et Cameron Woki ainsi que la charnière 100% toulousaine, formée par le capitaine Antoine Dupont au poste de demi mêlée et son comparse Romain Ntamack à l'ouverture. Hormis Penaud, c'est la même équipe que celle qui s'était imposée à Cardiff il y a moins d'une semaine.

Ce même XV de départ avait débuté le choc face à l'Irlande (30-24), remporté de haute lutte au Stade de France. La France, dernière équipe invaincue dans le Tournoi, peut rêver d'un premier Grand Chelem depuis 2010, en cas de victoire samedi (21h00) face à l'Angleterre.