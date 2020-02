Tournoi des Six Nations : Pouillon fier d’Anthony Bouthier, l'enfant du pays

La victoire des bleus contre l'Angleterre 24 à 17 à de quoi ravir les supporters et particulièrement dans les Landes, ceux de Pouillon. Cette petite commune a vu naître, grandir et jouer Anthony Bouthier, arrière fraîchement sélectionné en équipe de France... et titulaire ce dimanche.

Le XV de France remporte le "Crunch" et démarre le Tournoi des Six Nations en trombe. Ce dimanche après-midi, les Bleus se sont imposés contre l'Angleterre 24 à 17. De quoi ravir les supporters et particulièrement ceux de Pouillon. Cette petite commune des Landes, à 20 minutes de voiture au sud de Dax, a vu naître, grandir et jouer Anthony Bouthier, arrière fraîchement sélectionné en équipe de France et titulaire ce dimanche pour la toute première fois de sa carrière .

Alors pas question de rater le match. Une centaine de Pouillonnais, à l'initiative du Comité des Fêtes, se sont réunis dans la salle polyvlente pour assister à la rencontre. Ambiance survoltée !

Des cris... des hourras... et des bras levés au ciel ! Dès qu'Anthony Bouthier apparaît à l'écran : "Allez Anthony ! Allez Bouthier !" Amis, voisins, connaissances donnent de la voix. Ils font tous partie de la grande famille pouillonnaise très fière de voir un enfant du village jouer ce "Crunch".

Sandrine, par exemple, connaît Anthony depuis tout petit : "On est surtout très fier de lui. Et puis, on a tellement envie qu'il profite de ces moments là, c'est tellement exceptionnel. Je crois qu'on aurait pas imaginé, il y a 6 mois, qu'il serait appelé en équipe de France aujourd'hui. "

Vive la République et vive Anthony Bouthier !

Debout au fond de la salle, Olivier serre le poing et crie à chaque action. Pour lui, ce n'est pas un match comme les autres : "C'est un match particulier, c'est sa première sélection, c'est important. Et en plus, il brille ! C'est la démonstration que l'école du rugby, d'un petit village, de Pouillon, qui a 3.000 habitants peut faire des internationaux comme lui ! Ça c'est super, ça c'est le rugby."

À la fin de la rencontre, beaucoup saluent la performance d'Anthony Bouthier. Pas étonnant selon Patrick Chies, ancien président du club de rugby de Pouillon. Il ne doutait pas de son ancien joueur : "Celui qui est surpris par les performances d'Anthony, c'est celui qui ne l'a jamais vu jouer. Anthony on le connait, c'est un gosse qui a les pieds sur terre. Il vient de loin, certes, mais il a bouté les Anglais chez eux."

Patrick Chies conclut d'une très belle façon, qui résume bien l'esprit des Pouillonnais après cette victoire : "Vive la République et vive Anthony Bouthier !!"

A l'autre bout de la France, Anthony Bouthier savoure cette victoire : "Extraordinaire ! Jouer le Tournoi, en équipe de France, au Stade de France plein, contre l'Angleterre et les gagner en plus ! On pouvait pas rêver mieux." Le Landais garde les pieds sur terre, même s'il avoue qu'il a du mal à mesurer tout ce qui lui arrive en ce moment : "J'essaie de ne pas être trop surpris de ce qui m'arrive, je suis bien aidé par le staff et les anciens joueurs. J'essaie de ne pas trop me mettre de pression. Me dire en amont qu'il y aura tout ça et essayer de jouer comme je le fais d'habitude pour l'équipe."