Tournoi des six nations : quatre Clermontois titulaires contre le Pays de Galles

Le sélectionneur Guy Novès a choisi d'aligner d'entrée Sébastien Vahaamahina en clôture du Tournoi samedi contre les Gallois au Stade de France. Nakaitaci, Lamerat et Lopez seront également titulaires. Damien Chouly sera sur le banc.

Sébastien Vahaamahina a été préféré au Briviste Julien Le Devedec pour défier le Pays de Galles samedi (15h45) au Stade de France. Blessé au dos, le deuxième ligne clermontois, 24 sélections, avait dû déclarer forfait pour le déplacement des Bleus victorieux en Italie samedi dernier (40-18). "Son retour est logique, vu le travail effectué la semaine dernière auprès de lui pour qu'il soit compétitif" a argumenté Guy Novès.

Autre changement dans le groupe France, Bernard Le Roux est écarté au profit de Damien Chouly. Laissé au repos lors de deux derniers matches (contre l'Irlande et l'Italie), le troisième ligne et capitaine de l'ASM débutera la rencontre sur le banc des remplaçants. "La discussion était ouverte (sur le fait de titulariser Sanconnie) par rapport à Chouly et Le Roux, c'est vrai que c'était peut-être la discussion la plus forte concernant la composition du XV de départ". Deux Clermontois n'auront pas cette chance, puisque Jedrasiak et Spedding n'ont pas été retenus et sont de retour en Auvergne.

Lopez et Serin dans la continuité

Le sélectionneur du XV de France a décidé de jouer la continuité en alignant la charnière Baptiste Serin - Camille Lopez pour la cinquième fois consécutive. L'ouvreur toulonnais François Trinh-Duc sera de nouveau remplaçant. Rémi Lamerat au centre et Noa Nakaitaci à l'aile seront chargés de dynamiser l'équipe de France, dont le bilan du Tournoi ne sera correct qu'en cas de succès face aux Gallois.

#XVdeFrance Découvrez votre XV de départ pour le dernier match du tournoi face au Pays de Galles au Stade de France ! #FRAPDG #soutienslexv pic.twitter.com/XbK3sFQP5Y — FF Rugby (@FFRugby) March 16, 2017

Le XV de départ: Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille