Tournoi des six Nations : sept Rochelais dans le groupe des 42 pour le match au Pays de Galles

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé ce jeudi matin la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le déplacement en Ecosse le vendredi 11 mars, quatrième levée du Tournoi des six Nations 2022. Comme attendu, sept joueurs du Stade Rochelais font partie de ce groupe élargi.

Sans surprise, les titulaires victorieux en Ecosse sont reconduits. Uini Atonio, Grégory Alldritt et Jonathan Danty seront à Marcoussis à partir de la semaine prochaine, mais sont exemptés du match de Top 14 ce samedi contre le CA Brive au stade Marcel-Deflandre.

En revanche, trois autres Rochelais sont à la disposition de Ronan O'Gara et rejoindront le camp de base du XV de France dans l'Essonne après la rencontre face aux Corréziens. En l'occurrence, le 2e ligne Thomas Lavault, le 3e ligne Paul Boudehent, et le centre ou ailier Jules Favre.

Dulin... ou l'autre

Un septième maritime fait partie du groupe des 42, mais navigue en eaux troubles. Brice Dulin ne joue ni avec son club, ni avec les Bleus depuis deux semaines. L'arrière rochelais était "réserviste" en Ecosse et a assisté en tribune à la victoire convaincante des Bleus à Murrayfield. Un statut qui soulève quelques interrogations.

Le joueur avait évoqué cette situation "frustrante" au micro de nos confrères de Canal + après la victoire contre l'ASM Clermont en championnat. "On est assez triste quand on n'a pas la chance de jouer le week-end et après il faut gérer ces allers-retours, mais en club, il y a aussi des joueurs qui s'entraînent toutes les semaines et qui ne jouent pas, et c'est grâce aussi à eux qu'on arrive à être performant parce qu'ils nous font bosser la semaine. Après en sélection, c'est encore pire, parce que le groupe est encore plus restreint. C'est frustrant quand on fait des allers-retours et il faut essayer de rester au niveau, de continuer à s'entraîner à 100%. Et après les opportunités arriveront. On est heureux quand on est sur le terrain, mais il y a un petite tristesse lorsqu'on doit renter chez soi."

Sera-t-il disponible pour affronter Brive samedi ? La question reste en suspend. La composition officielle du groupe sera livrée ce vendredi soir à 18 heures.

Privé d'une d'une partie de ses internationaux français, le Stade Rochelais poursuit sa délicate opération Top 6, synonyme de qualification pour les phases finales.

Après sa victoire étriquée mais capitale à Pau, il va falloir confirmer samedi contre Brive. Un match couperet à vivre en intégralité sur France Bleu La Rochelle.