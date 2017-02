Tournoi des six Nations : six Clermontois titulaires contre l'Angleterre !

Arthur Iturria est le seul joueur de l'ASM Clermont qui débutera le crunch sur le banc samedi à Twickenham. Guy Novès a notamment choisi de titulariser Chouly, leader de la touche, et Spedding pour sa puissance et son jeu long.

Le sélectionneur du XV de France, Guy Novès, a donné une forte coloration jaune et bleu à l'équipe qui débutera le 1er match du Tournoi des six Nations ce samedi à Twickenham en Angleterre (coup d'envoi à 17h50, heure française). Deux Clermontois font partie du paquet d'avants. Sébastien Vahaamahina en deuxième ligne et le capitaine de l'ASM, Damien Chouly, désigné par Novès "leader de la touche tricolore". Camille Lopez sera associé au Bordelais Jean-Baptiste Serin à la charnière. L'ouvreur auvergnat a été préféré à Jean-Marc Doussain, "meilleur défenseur mais moins performant dans la vitesse d'exécution". Lopez sera d'ailleurs chargé des coups de pied de pénalités d'entrée de crunch.

Orphelin de Wesley Fofana

La paire de centres aurait dû être 100% clermontoise, mais Rémi Lamerat sera associé à Gaël Fickou, en raison du forfait de Wesley Fofana. "nous avions fait de Wesley le leader de notre ligne des 3/4", regrette Guy Novès. Il pourra en revanche compter sur les jambes de feu de Noa Nakaitaci, revenu à son meilleur niveau. Dernier Clermontois aligné d'entrée : le puissant arrière Scott Spedding, dont l'énorme coup de pied sera précieux pour soulager les Bleus sous la pression des Anglais. Enfin, le très prometteur Arthur Iturria devrait connaitre sa première sélection chez les A samedi. Le deuxième ligne de l'ASM, 23 ans, a été préféré à son pote Paul Jedrasiak dans le groupe France. Mais on ne s'avance pas trop en affirmant que les deux talents clermontois se retrouveront prochainement sous le même maillot floqué du coq.

Le XV de départ : Spedding - Nakaitaci, Fickou, Lamerat, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Chouly - Maestri, Vahaamahina - Atonio, Guirado (cap), Baille. Remplaçants: Maynadier, Slimani, Chiocci, Iturria, Goujon, Machenaud, Doussain, Huget.