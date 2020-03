Invaincu, le XV de France se déplace en Ecosse ce dimanche (16h) pour conforter sa place de leader dans le Tournoi des Six Nations, perturbé par le coronavirus avec des rencontres reportées. Match à vivre en direct sur France Bleu dès 15h avec notre émission spéciale !

Tournoi des Six Nations : suivez Écosse-France en direct avec notre émission spéciale

Quatre à la suite pour les Bleus ? Après son exploit face à l'Angleterre (24-17), son succès contre Italie (35-22) et sa confirmation au pays de Galles (27-23), le XV de France se déplace à Murrayfield pour affronter l'Écosse ce dimanche pour son quatrième et avant-dernier match dans le Tournoi des Six Nations.

Objectif : garder la tête du classement avant de recevoir l’Irlande le 14 mars lors du "Super samedi" .

Écoutez Écosse-France sur France Bleu avec notre émission spéciale

Après son déplacement en Écosse, la XV de France terminera le Tournoi lors du "Super samedi" à domicile face à l'Irlande, le samedi 14 mars.

Émission spéciale pour suivre le XV de France

Suivez en direct toutes les rencontres du XV de France lors du Tournoi des Six Nations sur l'antenne de France Bleu avec notre émission spéciale entre 15h et 19h :

Guy Accoceberry, ancien international, est notre consultant exceptionnel ;

ancien international, est notre consultant exceptionnel ; Vincent Pellegrini commente la rencontre ;

commente la rencontre ; Magued Rabia de France Bleu Paris présente l'émission avec Jean Victor Bertrand de France Bleu Isère et Julien Balidas de France Bleu Occitanie.

