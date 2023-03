Tournoi des six nations : Thomas Ramos devient le nouveau meilleur marqueur français en une édition

Thomas Ramos a battu le record au cours du dernier match de la France dans le Tournoi des six nations

L'arrière du XV de France et du Stade toulousain, Thomas Ramos a été sacré meilleur réalisateur français en une édition du Tournoi des six nations ce samedi après-midi. Les Bleus affrontaient le Pays de Galles pour cette cinquième et dernière journée de la compétition qui s'est soldée par une victoire de la France : 41-28.

A la 50e minutes, Thomas Ramos, 27 ans et 25 sélections au compteur, réussi une transformation. Il marque ainsi son 14e point de la rencontre, et surtout 82e point au total dans le Tournoi : ce qui fait de lui le meilleur marqueur français. Il bat donc le précédent record de l'ancien Clermontois Gérald Merceron, auteur de 80 points lors du Grand Chelem 2002.

Meilleur marqueur français, et pas si loin du record mondial, détenu par l'anglais Jonny Wilkinson : 89 points.