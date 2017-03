Tournoi des six Nations : trois Clermontois titulaires contre l'Italie

Déçu par la prestation des Bleus en Irlande, Guy Novès a remanié le quinze de départ, qui défiera les Italiens ce samedi à Rome. Nakaitaci, Lamerat et Lopez gardent la confiance du sélectionneur. Jedrasiak sera le seul Clermontois sur le banc.

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a effectué quatre changements pour le déplacement en Italie avec les titularisations de Brice Dulin (Racing 92), Virimi Vakatawa (Fédération), et des Brivistes Julien Le Devedec et Fabien Sanconnie. Quant au contingent clermontois, il s'allège match après match. Ils étaient sept lors de l'ouverture du Tournoi des six Nations en Angleterre. Ils ne sont désormais plus que quatre sur la feuille de match, même si la situation devrait encore évoluer pour la dernière levée du Tournoi, le 18 mars prochain au Stade de France contre le Pays-de-Galles.

Vahaamahina et Spedding sortent du groupe

Damien Chouly, blessé contre l’Écosse, continue de soigner sa cheville meurtrie. Sébastien Vahaamahina aurait pu postuler à une place dans le groupe contre l'Italie, mais le sélectionneur du XV de France souhaitait également ménager le dos du deuxième ligne clermontois pour qu'il soit à 100% la semaine prochaine contre les Gallois. Enfin, l'arrière Scott Spedding est apparu moins tranchant lors des deux matches contre l'Ecosse et l'Irlande. Novès souhaite le faire souffler.

#XVdeFrance Découvrez votre XV de départ pour le match en Italie ! Les tricolores feront tout pour défendre nos couleurs 🇮🇹⚡️🇫🇷 #ITAFRA pic.twitter.com/NYy4eNXJp3 — FF Rugby (@FFRugby) March 9, 2017

Les supporters de l'ASM Clermont devront donc se "contenter" de trois titulaires à Rome. Noa Nakaitaci à l'aile, Rémi Lamerat au centre et Camille Lopez à l'ouverture. Enfin, Paul Jedrasiak devrait connaitre une nouvelle cape internationale, même si le Briviste Le Devedec a eu les faveurs du sélectionneur pour démarrer le match. Italie - France, coup d'envoi à 14 heures 30 ce samedi à Rome.

Le XV de départ : Dulin - Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Le Devedec - Slimani, Guirado (cap), Baille.

Remplaçants : Tolofua, Atonio, Ben Arous, Jedrasiak, Le Roux, A. Dupont, Trinh-Duc, Huget